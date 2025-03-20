20日（木）、横須賀スタジアムでのイースタン・リーグ、対DeNA戦。巨人の先発投手は田中将大、対するDeNAの先発投手は竹田祐。巨人は1回表、幸先よく先制。笹原操希の安打などで無死一・二塁とし、増田陸の適時打で1点を挙げた。3回裏、田中将は先頭・勝又温史の左前安打をきっかけに一死一・三塁のピンチを招き、伊藤光の左前適時打で1点を奪われる。巨人は同点に追いつかれる。1対1の同点で迎えた4回表、郡拓也の安打な