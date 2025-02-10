2月9日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に、シンガーソングライターの宇徳敬子（57）が出演。デビュー当時と変わらない美声だけでなく、若々しいルックスが反響を呼んでいる。90年代にアニメ『ちびまる子ちゃん』のテーマ曲で知られる「B.B.クィーンズ」のコーラス担当でデビューし、後にアイドルユニット「Mi-Ke」のリードボーカルとして活躍した宇徳。“名曲のサビを1音も外すことなく10曲連続歌い上げたら賞金獲得