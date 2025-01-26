Ý¯ºä46¤¬2·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë11ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØUDAGAWA GENERATION¡Ù¤ÎÁªÈ´¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£É½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡£¥°¥ëー¥×¤Ïº£½Õ¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë4·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥Ä¥¢ー¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à3DAYS¡¢Ý¯ºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç¤Î2DAYS¸ø±é¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÅÄ¤¬¥Ê¥ìー¥·