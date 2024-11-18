元乃木坂46でタレントの山崎怜奈（27歳）が、11月15日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。立憲民主党の“紙の保険証”廃止延期案に「『いつまでやるんだろう？』とすごく不安に」と語った。番組はこの日、“紙の保険証”の新規発行停止を直前に控える中、社会全体で受け入れの体制ができていないことなどから、立憲民主党が「保険証廃止延期法案」を提出したことを紹介。マイナ保険証について、SNSでは「不