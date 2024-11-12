Jリーグは12日、12月1日（日）に開催する「2024J1昇格プレーオフ」準決勝のキックオフ時刻とテレビ放送が決定したことを発表した。2024J1昇格プレーオフは、2024明治安田J2リーグの3位から6位のチームが出場する。3位で終えたV・ファーレン長崎と最終節で6位に滑り込んだベガルタ仙台の試合は、13時05分にキックオフすることが決定。ジェフユナイテッド千葉との直接対決を制し、最終節で4位に浮上したモンテディオ山形と5位の