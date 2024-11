2024J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¹ï¡¢TVÊüÁ÷¤¬·èÄê

Jリーグは12日、12月1日(日)に開催する「2024J1昇格プレーオフ」準決勝のキックオフ時刻とテレビ放送が決定したことを発表した。2024J1昇格プレーオフは、2024明治安田J2リーグの3位から6位のチームが出場する。3位で終えたV・ファーレン長崎と最終節で6位に滑り込んだベガルタ仙台の試合は、13時05分にキックオフすることが決定。ジェフユナイテッド千葉との直接対決を制し、最終節で4位に浮上したモンテディオ山形と5位のファジアーノ岡山が激突する一戦は、14時00分キックオフとなることが発表された。

また、長崎対仙台の試合は『NHK長崎』と『NHK仙台』、山形と岡山の試合は『NHK山形』と『NHK岡山』でテレビ放送されることが決定。両試合はネット『DAZN』でも配信される。決勝は12月7日(土)13時05分キックオフ予定。開催地は決勝に進出したリーグ戦上位チームのホームとなる。準決勝のキックオフ時間と開催地、放送予定は以下の通り。■準決勝●V・ファーレン長崎 vs ベガルタ仙台キックオフ:12月1日(日)13時05分スタジアム:PEACE STADIUM Connected by SoftBank(ピースタ)テレビ放送/ネット配信:DAZN、NHK長崎、NHK仙台●モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山キックオフ:12月1日(日)14時00分スタジアム:NDソフトスタジアム山形(NDスタ)テレビ放送/ネット配信:DAZN、NHK山形、NHK岡山