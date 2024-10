アメリカの連邦取引委員会(FTC)は、消費者が有料のサブスクライブプランやメンバーシップを簡単に解約できるようにする「クリックで解約(Click-to-Cancel)」の最終規則を2024年10月16日(水)に発表しました。この規則は、連邦官報に掲載されてから180日後に発効します。Federal Trade Commission Announces Final “Click-to-Cancel” Rule Making It Easier for Consumers to End Recurring Subscriptions and Memberships | Feder