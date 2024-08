少女時代のテヨンが、イギリスを代表する歌手サム・スミス(Sam Smith)と出会った。ユニバーサルミュージックは「本日(29日)午後6時、サム・スミスのデビュー作『In The Lonely Hour』発売10周年記念アルバムに収録される、テヨンが韓国語で歌唱に参加した『I'm Not The Only One』が発売される。原曲が韓国人に愛されている不朽の名曲であるだけに、サム・スミスとテヨンの双方のファンにとってプレゼントになるだろう」と今回