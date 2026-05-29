「計画」よりも「成り行き」に委ねてみる『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350506/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１９日に『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4e9AYd5
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dKHRRQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897300
◎５０代は、「いい気分」優先ですべてがうまくいく！
仕事、家庭、人間関係……。
いつも我慢ばかりで、疲れていませんか？
・「計画」よりも「成り行き」に委ねてみる
・「話せばわかる」をあきらめる
・寂しさを埋める「友だち」は必要ない
・完璧を手放すと、家族の笑顔が増えていく
・新調するなら「スーツ」より「バスタオル」
・週に２時間、「何者でもない自分」を楽しむ
手掛けた書籍６００冊、累計１２００万部という
出版界で抜群の実績を誇るベストセラー連発の元編集長が、
医師、スポーツ選手、経営者、芸能人など各界トップの
著者との交流の中で掴んだ、
「いい気分」をキープするヒントを公開！
すべてを背負うのは、もう卒業。
「気分のいい人」になって、
５０代を「黄金期」に変えていこう！
■著者 越智秀紀（おち・ひでき）
作家、編集者、出版マイスター。
1970年愛媛県今治市生まれ。PHP研究所に25年間勤務後、47歳で独立。
担当作は600冊を超え、累計発行部数1200万部。
編集した『人は話し方が9割』（146万部）、シリーズ100万部突破『「世界の神々」がよくわかる本』など、
ジャンルを問わずミリオンセラーを呼び寄せる「幸運な編集者」。
親が読み聞かせてくれた『宝島』の冒険譚に心躍らせ、
図書室で推理小説を読み耽る「物語への偏愛」が原体験。
編集者として鳴かず飛ばずの時代を経て「自分が本当に読みたい本を作る」という哲学に立ち返った途端、
ミリオンシリーズを記録。
その裏で自分の不機嫌な感情に振り回される日々に苦しむ。
芸能人、名経営者、世界的名医など2000人超の「一流の著者」を観察し続けた結果、
50歳を目前に彼らに共通する「人生は能力以前に、心の高度（気分）で決まる」という人生の
「本質」に開眼し、視界が一気に開ける。自宅も肩書きも手放し、拠点を京都に移して「いい気分」を更新中。
独自の人生哲学は、仕事や人間関係に疲弊する50代から「人生の操縦席を取り戻せた」と熱烈な支持を得ている。
■『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4e9AYd5
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897300
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１９日に『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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仕事、家庭、人間関係……。
いつも我慢ばかりで、疲れていませんか？
・「計画」よりも「成り行き」に委ねてみる
・「話せばわかる」をあきらめる
・寂しさを埋める「友だち」は必要ない
・完璧を手放すと、家族の笑顔が増えていく
・新調するなら「スーツ」より「バスタオル」
・週に２時間、「何者でもない自分」を楽しむ
手掛けた書籍６００冊、累計１２００万部という
出版界で抜群の実績を誇るベストセラー連発の元編集長が、
医師、スポーツ選手、経営者、芸能人など各界トップの
著者との交流の中で掴んだ、
「いい気分」をキープするヒントを公開！
すべてを背負うのは、もう卒業。
「気分のいい人」になって、
５０代を「黄金期」に変えていこう！
■著者 越智秀紀（おち・ひでき）
作家、編集者、出版マイスター。
1970年愛媛県今治市生まれ。PHP研究所に25年間勤務後、47歳で独立。
担当作は600冊を超え、累計発行部数1200万部。
編集した『人は話し方が9割』（146万部）、シリーズ100万部突破『「世界の神々」がよくわかる本』など、
ジャンルを問わずミリオンセラーを呼び寄せる「幸運な編集者」。
親が読み聞かせてくれた『宝島』の冒険譚に心躍らせ、
図書室で推理小説を読み耽る「物語への偏愛」が原体験。
編集者として鳴かず飛ばずの時代を経て「自分が本当に読みたい本を作る」という哲学に立ち返った途端、
ミリオンシリーズを記録。
その裏で自分の不機嫌な感情に振り回される日々に苦しむ。
芸能人、名経営者、世界的名医など2000人超の「一流の著者」を観察し続けた結果、
50歳を目前に彼らに共通する「人生は能力以前に、心の高度（気分）で決まる」という人生の
「本質」に開眼し、視界が一気に開ける。自宅も肩書きも手放し、拠点を京都に移して「いい気分」を更新中。
独自の人生哲学は、仕事や人間関係に疲弊する50代から「人生の操縦席を取り戻せた」と熱烈な支持を得ている。
■『５０代は「気分がいい人」がうまくいく ベストセラー連発の元編集長が学んだこと』著者越智秀紀
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4e9AYd5
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