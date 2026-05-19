株式会社GOATAIと作る1枚の食品ECブランド設計シート！ターゲット・USP・世界観・価格帯を整理するテンプレを無料公開

株式会社GOATは、「AIと作る1枚の食品ECブランド設計シート！ターゲット・USP・世界観・価格帯を整理するテンプレ」をAIプロンプトつきで無料公開しました。ChatGPTにそのままコピペして使えるプロンプトを各項目に収録。ブランドの「芯」を1枚のシートで整理できる食品EC専用のブランド設計テンプレートです。

■ 「芯」のないブランドは、施策を打つたびにブレる

「誰に届けたいのか」が曖昧なまま運営している食品ECブランドに共通しているのは、LP・SNS・パッケージ・メルマガがバラバラの方向を向いていることです。広告を打っても効かない、SNSを更新しても反応がない--その原因のほとんどは、ブランドの「芯」がないことにあります。

ペルソナが「30代女性」のままでは、コピーも写真の方向性も価格帯も決められません。USPが「美味しい・こだわり・新鮮」では、競合との違いは何も伝わりません。

ブランド設計シートを1枚作るだけで、LP・広告・SNS・パッケージすべての判断軸が揃います。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 ブランド名・ペルソナ設計

「30代女性」を「週3日勤務の37歳パート主婦・子供2人・添加物が気になる」まで具体化する手順とAIプロンプト

📊 USP・ブランドストーリー

「美味しい・こだわり」ではない「自社だけが言えること」を競合レビューから発見するAIプロンプトとUSP1文テンプレート

📊 提供価値（機能的・情緒的）とトーン&マナー

機能的価値と情緒的価値の2層設計・ブランドカラー（カラーコード）・フォント・写真スタイル・文章トーンの4点統一基準

📊 価格帯・販売チャネル・競合差別化軸

楽天（10～15%）・Yahoo!（8～10%）・Amazon（8～15%）の手数料別採算ライン計算と競合が真似しにくい3つの差別化軸の見つけ方

代表コメント

「GOATが食品ECブランドの設計支援をするとき、最初に行うのがこのシートの記入です。ペルソナ・USP・ストーリー・トーン&マナーが1枚に揃った瞬間に、LP・広告・SNSすべての判断が速くなります。AIプロンプトを使えば各項目の「たたき台」は30分以内に作れます。重要なのはAIの出力をそのまま使わず、自社の実データで検証・磨き込むことです。まずこのシートの「ペルソナ」の欄から、今日記入を始めてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このシートで今日からブランドの芯を作るべき事業者

LP・SNS・パッケージの方向性がバラバラで、統一感がないと感じている

「誰に届けるか」「なぜ選ばれるか」を1文で言語化できない

ブランドらしさを作りたいが、どこから手をつければいいかわからない

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「AIと作る1枚の食品ECブランド設計シート！ターゲット・USP・世界観・価格帯を整理するテンプレを無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

💡「食品ECの専門的な知識がある担当者に話を聞きたい」

💡「広告を運用しているが、効果が出ていない」

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楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

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