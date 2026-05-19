最大18,000円OFFで夏の旅行をおトクに！　JR・新幹線で行く快適な夏旅

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）では、夏の旅行シーズンに向け、「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」にて、おトクに利用できるクーポンを配布中です。あわせて、夏の旅行を快適に楽しめる『列車と宿泊』または『列車と日帰りプラン』の個人型旅行商品をご提案します。

さらに、個人では手配しにくい青森ねぶた祭や大曲の花火大会の観覧席付きコースなど、東北の夏の魅力を体感できる添乗員同行ツアーも好評発売中です。この夏はぜひ列車の旅をお楽しみください。

１．クーポンを使って最大18,000円OFF！「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」でおトクに夏の旅行へ！

「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」は、旅行のスタイルに合わせて『列車と宿泊』または『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができるWeb申込専用の個人旅行商品です。現在、夏の旅行に使える最大18,000円OFFの割引クーポンを配布中です。この機会におトクに旅行をお楽しみください。

夏の旅行に使える割引クーポンを配布中！！

早めのお申込みがおトクな最大18,000円OFFの「夏旅クーポン」を配布中です。

この機会に憧れの「リゾートホテル」など、おトクに夏の思い出づくりを！

■早めの申込がおトク！夏旅クーポン

・申込期間：2026年5月7日（木）～2026年6月30日（火）

・出発、宿泊期間： 2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

・割引額：旅行代金（※）合計80,000円以上で6,000円OFF

旅行代金（※）合計120,000円以上で10,000円OFF

旅行代金（※）合計200,000円以上で18,000円OFF

（※）乗車日が1カ月以上先のお申込みの場合は見積額となります。

・申込人数：2名以上

※申込1件あたりの割引額です。

※配布枚数が上限に達し次第、終了となります。

▼クーポンタイプ：通常クーポン

クーポン詳細へ :https://www.jre-travel.com/coupon/#summer

JR・新幹線で行く夏の旅行2026 びゅうトラベルサイトをチェック！

夏でも快適に過ごせる宿泊プランや、気軽に楽しめる人気の日帰り旅行をはじめ、

１.ファミリー、２.海・プール、３.高原の３つのテーマに沿った、

北海道・東日本・北陸エリアのおすすめ宿泊施設を多数紹介しております。

憧れの老舗旅館から気軽に泊まれるリゾートホテルまで

幅広くラインアップ。

思い出に残る夏の旅行をお楽しみください。

お申込みはこちら :https://www.jre-travel.com/seasonal/summer/

■地図から探せる JRで行く「旅館・リゾートホテル」

日本地図から簡単に旅館・リゾートホテルの検索が可能に！

お申込み可能時間：4:00～23:40 / 年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

２．添乗員同行で安心＆カンタン申込 夏の祭り＆花火ツアー

詳細を見る :https://hotels.jre-travel.com/

日本の夏を彩る祭りや花火を楽しめるツアーを各種ご用意しました。観覧席付きのため、混雑の中でも快適に鑑賞いただけます。添乗員が同行し、移動や現地でのサポートも安心。にぎわいと感動を存分に味わえる、この夏おすすめのプランの数々です。

青森ねぶた祭（イメージ）観覧席から楽しむ青森ねぶた祭 みなみ北海道の大自然に抱かれて 函館大沼プリンスホテル2日間

【出 発 日】8/2(日)・4(火)

【発 着 地】東京駅発着 他

【旅行期間】1泊2日

【添 乗 員】全行程添乗員同行

【旅行代金】84,800円

おとな1名様／2名様1室利用時

ツアー詳細へ :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B1080&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=press_26B1080

大曲の花火（イメージ）観覧席付き！「大曲の花火」とゆったり連泊で八幡平温泉リゾートを満喫

【出 発 日】8/29(土)

【発 着 地】東京駅発着 他

【旅行期間】2泊3日

【添 乗 員】全行程添乗員同行

【旅行代金】113,000 円

おとな1名様／2名様1室利用時

３．*and trip.ではおすすめの夏旅記事を公開！

ツアー詳細へ :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B2182&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=press_26B2182まだまだあります！祭り＆花火ツアー一覧へ :https://www.jrview-travel.com/content/sp/festival/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=press_spfestival

観光情報発信サイト*and trip.では夏旅にぴったりなおすすめスポットを多数掲載しており、特におすすめのスポットをご紹介します。

あぶくま洞「滝根御殿」(イメージ)夏はひんやり！福島・田村の鍾乳洞【あぶくま洞】の絶景を紹介

平均気温は1年を通して15℃と安定しているあぶくま洞。夏に行くとひんやりと涼しく感じられます。日本有数の鍾乳洞として知られ、様々な鍾乳石が並ぶ姿はまさに絶景です！

記事では期間限定のイベントも掲載していますのでぜひご確認ください。

４．駅たびコンシェルジュでサポートいたします

詳細を見る :https://www.andtrip.jp/article/000063.html

駅たびコンシェルジュは、JR東日本の駅に設置された、観光情報の発信や各種旅行相談を行う拠点です。「『私の行きたい』が見つかる」をコンセプトに、東日本各地において、コンシェルジュが地域の魅力や観光情報についてご案内しています。

なお、各種ご案内・ご相談は予約制にて実施しており、JR東日本びゅうダイナミックレールパック（国内ツアー）のお申込みに関するサポートも行っています。

ご予約はこちらから :https://www.jreast.co.jp/travel/ekitabi_concierge/shop.html

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

■びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/