【無料体験会5/19開始】我孫子駅徒歩8分に「ZEAL BOXING STUDIO 我孫子店」が6月2日オープン！

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに掲げる株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年6月2日（火）、千葉県我孫子市のJR我孫子駅エリアに、「ZEAL BOXING STUDIO 我孫子店」をグランドオープンいたします。

オープンに先駆け、2026年5月19日（火）より、無条件で体験料が無料となる先行体験会を実施いたします。

実際に施設の雰囲気や設備、レッスン内容を体験していただくことで、安心してフィットネスを始めていただける機会となっています。

人気ボクシングフィットネスが我孫子に登場！

我孫子駅から徒歩8分に「ZEAL BOXING STUDIO 我孫子店」がオープン

千葉県北部に位置する我孫子市は、手賀沼をはじめとする豊かな自然と、都心へのアクセスの良さが両立した、ファミリー層や働く世代に人気のベッドタウンです。

「ZEAL BOXING STUDIO 我孫子店」は、JR常磐線・成田線「我孫子駅」から徒歩8分の閑静な住宅街に隣接したエリアに位置しています。

日中活動される近隣住民の皆様や、都心からの仕事帰りにリフレッシュを求める方々へ、短時間で高い効果を実感できるボクシングプログラムを提供します。

ボクシングならではの爽快感で、日々の生活に「ワクワク」という新しい刺激と活力をチャージできる場所を目指します。

★初心者でも安心のパーソナル＆セミパーソナル形式

「初めてのボクシングだけど大丈夫？」という方にも安心のサポート体制を整えています。

ZEAL独自の研修を受けたトレーナーが、一人ひとりのレベルや目的に合わせて丁寧にサポート。

セミパーソナルからマンツーマンまで、運動経験を問わず取り組めるプログラムで、無理なくステップアップできます。

★ライフスタイルに合わせて選べる柔軟なプラン構成

徹底的に鍛えたい方向けの「通い放題プラン」をはじめ、週1回から気軽に始められる「月4回プラン」、さらにご友人やパートナーと一緒に通えるお得な「ペアプラン」まで、多様なニーズに応える料金体系をご用意しました。

地域に根差す「健康拠点」へ

ZEAL BOXING STUDIOは、全国で培ってきた「楽しい」ボクシングフィットネスのノウハウを展開。地域の皆様の健康習慣を支え、活気ある街づくりに貢献する「コミュニティの拠点」としての役割も担ってまいります。

我孫子店 オープンの背景（オーナーコメント）

手賀沼の豊かな自然に囲まれ、穏やかな時間が流れる我孫子市に、新しいフィットネスの形をお届けできることを嬉しく思います。

私たちが目指すのは、単に体を動かす場所ではなく、地域の皆様が前向きな気持ちになれるコミュニティの拠点です。

一人では挫折しがちな運動も、プロのトレーナーが寄り添うパーソナル・セミパーソナル形式なら、着実に変化を実感いただけます。

『運動が苦手』『ジムは長続きしなかった』という方にこそ、ZEAL独自のワクワクするプログラムを体験していただき、一生モノの運動習慣を身につけていただきたいと願っています。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

グランドオープン記念キャンペーン詳細

新店舗オープンを記念し、地域のみなさまに気軽にご体験いただける特別なキャンペーンを実施いたします。 キャンペーン期間： 2026年5月19日（火）～ 2026年7月1日（水）

★特典内容

特典1：体験料が期間中、無条件で無料！

特典2：体験当日入会で、入会金無料！

特典3：月会費 永久10％オフ！（期間中にお問い合わせ・ご入会いただいた方限定）

https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=abiko

■ 施設概要

店舗名： ZEAL BOXING STUDIO 我孫子店

住所： 〒270-1151 千葉県我孫子市白山２丁目５－２１ メゾン松丸105

アクセス： JR常磐線・成田線「我孫子駅」徒歩8分

オープン日： 2026年6月2日（火）

体験会： 2026年5月19日（火）開始

営業時間： 平日 10:00-22:00 / 土日 9:00-20:00

定休日： 月曜日、木曜日

株式会社ZEALについて

代表取締役：渡會雄一

URL：https://zeal-b.com/

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13－6 恵比寿ISビル9号棟5階

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネスを全国に展開中です。