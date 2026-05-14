『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』新キャラクター「ゼノ」の実装決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）とワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹）は、両社による共同開発の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』で新キャラクターとして、Sレアリティ【生涯現役】ゼノ の実装が決定したことをお知らせします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

■新キャラクター「ゼノ」登場！

ゼノ(CV.大竹宏)

暗殺一家ゾルディック家の一員。

暗殺はあくまで仕事と割り切っているため、依頼以外では殺さない主義。非常に洗練された念能力と達人級の武術を有する。

5/18(月) AM9:00より、新キャラクター【生涯現役】ゼノ が登場します。

新キャラクター【生涯現役】ゼノ は、期間限定ピックアップガチャにて登場します。

ピックアップ期間：5/18(月) AM9:00 ～ 6/1(月) AM8:59

◆TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』 とは

1998 年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンター試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。

同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は 2011 年 10 月から 2014 年 9 月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、

新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400 万部を突破。

○ゲーム情報

タイトル：HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR

ジャンル：サバイバーアクション

価格：基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

対応機種：iOS/Android

App store：https://apps.apple.com/jp/app/id6753738566

Google Play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hxh.survivor

公式サイト：https://hunterhunter-ns.bushimo.jp/

ゲーム公式X：@Survivor_HxH(https://x.com/Survivor_HxH)

ゲーム公式Instagram：survivor_hxh(https://www.instagram.com/survivor_hxh/)

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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