セミナー開催「【代理店様必見】外部パートナー活用の失敗事例と成功の鍵～『丸投げ』を脱却し信頼を高めるためのメソッド～」

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は2026年5月21日（木）に株式会社HAKOBUNE（本社：東京都品川区、代表者：春名祐希）と「【代理店様必見】外部パートナー活用の失敗事例と成功の鍵～『丸投げ』を脱却し信頼を高めるためのメソッド～」セミナーを開催します。

セミナー概要

外部パートナー活用をスタートしたものの、「作業がブラックボックス化した」「配信品質が不安定」といった失敗談はよく聞かれます。そこで本セミナーでは、広告代理店の現場で起きがちな失敗事例を基に、成果を出すための「正しい分業ルール」や「外部パートナー利用のファーストステップ」、さらには外部パートナーを利用する際の「広告配信品質の管理術」を公開します。

「丸投げ」を脱却し、クライアントの信頼を高めるための組織の作り方を伝授します。

こんな方におすすめ

セミナー詳細

- 「丸投げ」による運用のブラックボックス化を防ぎたい責任者- パートナー頼みの「不安定な配信品質」を底上げしたい方- 自社にナレッジが残らない「外注の負のスパイラル」を断ちたい方- クライアントの信頼を勝ち取る「強固な分業体制」を築きたい方- 日時 ：ライブ配信 2026年5月21日（木） 11:00～12:00アーカイブ配信 2026年5月27日（水）,28日（木）11:00～12:00- 開催方法：オンライン（Zoom）- 主催：株式会社HAKOBUNE、Momentum株式会社

お申し込みはこちら：https://www.m0mentum.co.jp/seminar/260521_seminar

登壇者紹介

株式会社HAKOBUNE 代表 春名 祐希 氏

株式会社HAKOBUNEの代表。金融領域では月間1億円規模の広告運用でCPAを改善、美容領域でも複数媒体を横断した運用で成果を創出。さらに美容D2C事業では初動から月商3,000万円規模まで成長させるなど、戦略設計から実行まで一貫した強みを持つ。

Momentum株式会社 マーケティング＆PRG 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

株式会社HAKOBUNEについて

株式会社HAKOBUNEは、Web広告を中心に、企業の集客・売上拡大を支援するマーケティング会社です。Google・Yahoo・Metaなどの広告運用代行をはじめ、MEO対策やLINE公式アカウントの構築など、集客に関わる施策を幅広く支援しています。

金融・美容・教育・EC・通信など幅広い業種の広告運用に携わってきました。広告配信だけでなく、数値分析や改善提案まで行い、企業ごとの課題に合わせた実践的な支援を強みとしています。

また、広告代理店や営業会社とのパートナー連携にも対応しており、広告提案後の運用・納品部分を担うパートナーとしても支援しています。

URL：https://hakobune-marketing.com/

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp