Tenorshare創立18周年記念｜AI搭載ツールが今だけ20%OFF！
デジタルライフをもっと便利に、もっとスマートに。世界中のユーザーに支持されるソフトウェアブランド「Tenorshare」は、このたび創立18周年を迎えました。
日頃のご愛顧への感謝を込めて、期間限定の「18周年記念セール」を開催中！人気のAI搭載ツールをはじめ、対象製品が今だけ 20%OFF でご購入いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349299/images/bodyimage1】
キャンペーン概要
■ キャンペーン期間： 2026年5月13日（水）～2026年5月30日（土）まで
■ 対象製品：Tenorshareシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引：20％OFF
■ 割引コード：TS-ANAI-20（対象購入時に入力）
【人気製品】
1．ReiBoot：https://x.gd/rwtqc
iPhone/iPadのリンゴループ、画面フリーズ、起動不良などのiOS不具合を簡単修復。データを消さずにリカバリーモードの起動・解除にも対応。
2．PixPretty：https://x.gd/PKR91
AI搭載の写真編集ツール。ワンクリックで画像を高画質化し、肌補正・ノイズ除去・背景調整なども簡単に実現。SNS投稿や自撮り加工にもおすすめ。
3．iCareFone：https://x.gd/2SBD5
iPhone/iPadのデータ管理をもっと便利に。写真・動画・LINEデータのバックアップや転送、不要データ削除まで簡単に行える多機能ツール。
4．4uKey：https://x.gd/dac2p
iPhone/iPadの画面ロック、Apple ID、MDM制限などを解除可能。パスコードを忘れた場合でも、簡単な操作でデバイスへ再アクセス。
5．iAnyGo：https://x.gd/u19zT
iPhone/AndroidのGPS位置情報を自由に変更できる位置変更ツール。SNSチェックインや位置情報ゲーム、プライバシー保護にも便利。
【利用規約】
1.本イベントの開催期間は、2026年5月13日から2026年5月30日までです。
2.割引は本期間中のみ有効で、他の割引やプロモーションとの併用はできません。また、遡って適用することもできません。
3.このクーポンコードは、月額1,500円未満の有料プランにはご利用いただけません。
【Tenorshareについて】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
日頃のご愛顧への感謝を込めて、期間限定の「18周年記念セール」を開催中！人気のAI搭載ツールをはじめ、対象製品が今だけ 20%OFF でご購入いただけます。
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■ キャンペーン期間： 2026年5月13日（水）～2026年5月30日（土）まで
■ 対象製品：Tenorshareシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引：20％OFF
■ 割引コード：TS-ANAI-20（対象購入時に入力）
【人気製品】
1．ReiBoot：https://x.gd/rwtqc
iPhone/iPadのリンゴループ、画面フリーズ、起動不良などのiOS不具合を簡単修復。データを消さずにリカバリーモードの起動・解除にも対応。
2．PixPretty：https://x.gd/PKR91
AI搭載の写真編集ツール。ワンクリックで画像を高画質化し、肌補正・ノイズ除去・背景調整なども簡単に実現。SNS投稿や自撮り加工にもおすすめ。
3．iCareFone：https://x.gd/2SBD5
iPhone/iPadのデータ管理をもっと便利に。写真・動画・LINEデータのバックアップや転送、不要データ削除まで簡単に行える多機能ツール。
4．4uKey：https://x.gd/dac2p
iPhone/iPadの画面ロック、Apple ID、MDM制限などを解除可能。パスコードを忘れた場合でも、簡単な操作でデバイスへ再アクセス。
5．iAnyGo：https://x.gd/u19zT
iPhone/AndroidのGPS位置情報を自由に変更できる位置変更ツール。SNSチェックインや位置情報ゲーム、プライバシー保護にも便利。
【利用規約】
1.本イベントの開催期間は、2026年5月13日から2026年5月30日までです。
2.割引は本期間中のみ有効で、他の割引やプロモーションとの併用はできません。また、遡って適用することもできません。
3.このクーポンコードは、月額1,500円未満の有料プランにはご利用いただけません。
【Tenorshareについて】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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