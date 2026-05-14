建設業向け原価管理ソフト「どっと原価シリーズ」の開発・販売を手掛ける株式会社建設ドットウェブ(本社：石川県金沢市、代表取締役：三國 浩明)は、中大規模建設企業向けに展開する「解決テンプレート」のラインナップに、新たに「作業員名簿」および「入金消込」の2機能を追加したことをお知らせいたします。





どっと原価シリーズ、新機能追加





■背景と目的

建設業界において、扱う工事案件の増加や現場作業員の多層化に伴い、事務作業の肥大化と管理の複雑化が大きな課題となっています。特に、法的書類の整備と正確な入金管理は、企業の信頼性とキャッシュフローに直結する重要な業務です。 本機能の追加により、これまで手作業やExcelで行われていた複雑な管理をシステム上で一元化し、標準化・効率化を飛躍的に向上させることで、建設業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進します。









■機能概要

解決テンプレートは「どっと原価シリーズ」のオプション製品です。標準機能では解決できなかったカスタマイズ事例をテンプレート化することで、導入期間の短縮と初期コストの抑制を実現しました。6,000社以上の導入実績から得た知見を結集して生み出された20種類以上の強化プログラムをご用意しています。





追加された新機能の概要は以下の通りです。





作業員名簿機能のイメージ





作業員名簿は建設業法に基づき、建設工事の現場で従事するすべての作業員の情報を管理するための重要書類です。新機能「作業員名簿」は、従来Excel等で管理していた法令対応の作業員名簿を作成し、工事に従事する作業員の情報を一覧で確認できます。また、特殊作業者情報や各種資格、社会保険の加入状況に加え、近年重要視されている「技能レベル(1～4)」や外国人就労者の情報管理にも対応し、コンプライアンス遵守を容易にします。





入金消込機能のイメージ





小工事や小口案件が多い企業では入金管理が煩雑で回収漏れのリスクがありますが、新機能の「入金消込」なら売上伝票ごとの残高を即座に参照し、伝票や工事単位で精緻な管理を実現します。消込後は編集制限により不整合を防ぎガバナンスを強化。一覧表で未回収状況を即座に可視化できるため、中大規模企業の複雑な回収業務を標準化し、効率化とキャッシュフローの健全化を支援します。









■製品仕様と対応機種

本機能は、以下の製品のオプションとして導入いただけます。

・どっと原価3 ： スタンダード、エキスパート

・どっと原価NEO： ST、EX、IaaS





製品ページ： https://www.kendweb.net/product/









■株式会社建設ドットウェブについて

累積導入数6,000社突破、国内導入数No.1※1の建設業向け原価管理パッケージソフト「どっと原価シリーズ」を開発・販売するソフトウェアメーカーです。

本社所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四NKビル7階

創業 ： 2001年1月26日

資本金 ： 1億円

従業員数 ： 103名(2025年7月1日時点)・役員4名

ホームページ： https://www.kendweb.net/





※1東京商工リサーチ調べ(2025年2月)

建設業向け原価管理システム市場において2015年度～2023年度9年連続導入企業数第1位、2021年度～2023年度過去3年間累積導入企業数第1位

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