HEROINESに所属するグループが競い合う『【5月】HEROINES LEAGUE I』の模様を 「ABEMA PPV」にて2026年5月20日（水）14時30分より独占生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて『【5月】HEROINES LEAGUE I』の模様を、2026年5月20日（水）14時30分より独占生放送することを決定いたしました。また、本イベントのチケットを5月13日（水）18時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した『【5月】HEROINES LEAGUE I』は、HEROINESに所属するグループが競い合う『HEROINES LEAGUE』のリーグIイベントです。昨年殿堂入りを果たしたiLiFE!を含む上位10グループと、昇格戦で見事リーグI昇格を果たしたラストシーンとテンシンランマンを加え、計12グループが白熱の戦いを繰り広げます。本イベントでは、現地投票・ファンクラブ投票に加え、ABEMA投票によるポイントを追加し、順位が決定。 ABEMA投票は各グループのPPVチケットを購入することで行われ、その購入数に応じてポイントが加算されます。リーグ戦の結果は、その後のライブ出演やグループ活動に大きな影響を与える可能性があり、あなたの1票が推しグループの運命を左右します。

本放送は、「ABEMA PPV」にて5月13日（水）18時からチケットの販売（※1）を開始し、各グループのチケットを2,000円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。彼女たちの熱いパフォーマンスと真剣勝負に、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、200円の手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『【5月】HEROINES LEAGUE I』独占生放送 概要

※画像をご使用の際は、【 (C)imaginate Inc. 】のクレジット表記をお願いいたします。

▼出演者

iLiFE!、のんふぃく！、夜光性アミューズ、ドレスコード、AdamLilith、MEGAFON、iON!、Ill、TENRIN、chuLa、ラストシーン、テンシンランマン

▼生配信日時

2026年5月20日（水）14時30分（放送開始14時～）

▼見逃し配信

2026年6月19日（金）23時59分まで

▼視聴料金

各グループチケット：2,000円（税込）

※アプリでのご購入は200円の手数料を含みます

▼販売期間

2026年5月13日（水）18時～2026年6月19日（金）21時

▼ABEMA投票について

各グループのPPVチケットの購入数に応じて、ポイントを獲得。

投票対象期間：2026年5月13日（水）18時～2026年5月20日（水）17時

▼キャッシュバックキャンペーン

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと400円キャッシュバック！ 詳しくはキャンペーンページを確認してください。（URL：https://abema.tv/lp/cashback-heroines-20260520）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください。

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/93c9dbd5-df35-4268-a25d-d8ab09b74d81