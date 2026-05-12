北海道・中国・四国・九州地方に初上陸！新品家具・家電レンタル『flect（フレクト）』46都道府県にエリア拡大

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は2026年5月12日より、新品家具・家電レンタル『flect（フレクト）』のサービスを、北海道や中国・四国・九州地方など21道県（※1）で新たに開始し、対象エリアは25都府県から46都道府県（※沖縄県・島しょ部を除く）に拡大します。

（https://www.dinos.co.jp/flect/article_s/newarea/）

また、今回のサービス開始に合わせ、2026年5月15日（金）より、全対象エリアにおいて「ソファ限定！送料全額キャッシュバックキャンペーン」を実施します。

対象地域外のお客さまの要望に応え、エリア拡大へ

※1 北海道、青森県、岩手県、秋田県、和歌山県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

累計レンタル出荷台数57,000台超の『flect』は「家具選びで失敗する人をゼロにしたい」という社員の声をきっかけに、2017年にサービスを開始しました。商品は総合通販ブランド「ディノス」が販売する新品の家具・家電。レンタル期間は24か月で、レンタル期間中・または期間終了後に買取または返却を選択できます。さらに、レンタル期間中の途中解約も可能です。利用者は20～70代と幅広く、今回のエリア拡大は対象地域外のお客さまの要望などを受け実施するものです。

近年は住空間を有効に活用できる家具が好評

『flect』は引っ越しや模様替えで家具選びに迷っている方、初期費用を安く抑えて理想の部屋づくりを楽しみたい方などを中心に利用されています。人気カテゴリはサービス開始当初より、「試してから購入したい」ニーズが特に強いソファ・リビングチェア、ベッド・マットレスです。一方で、近年はラックやダイニングボードも好評です。「ブルックリン風突っ張りラック 幅75奥行23高さ218～250cm」や「Nocas/ノクアス ガラス扉のモダンなボード 食器棚 幅60cm」など、限られた住空間を有効に使い、部屋づくりを楽しむことができる家具も人気を集めています。

[商品詳細]

写真・左：ブルックリン風突っ張りラック 幅75奥行23高さ218～250cm

https://www.dinos.co.jp/p/1904000848/?id=___2230871_005229

写真・右：Nocas/ノクアス ガラス扉のモダンなボード 食器棚 幅60cm

https://www.dinos.co.jp/p/1326000350/?id=___2292154_005229

ソファ限定！送料全額キャッシュバックキャンペーン

応募期間：2026年5月15日（金）～2026年6月30（火）23時59分

応募条件：応募期間中にソファを注文いただき、3か月間以上ご利用いただくこと。また、応募期間内に本キャンペーンのエントリーが完了していること

URL：https://www.dinos.co.jp/flect/campaign_s/cashback_soryo/2606/

『flect』はこれからもお客さまのくらしと「好き」に寄り添い、家具・家電を選ぶ楽しさと、使う心地よさをお届けしてまいります。

『flect』サービス概要（2026年5月12日現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1666_1_daae01ce9be6ab3a7a3b90d4e1a8dba4.jpg?v=202605130151 ]

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

◆Webメディア https://www.dinos.co.jp/watashino-suki/

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