TACTICA AI、ミッションクリティカルなリアルタイム運用判断を支援する地域初のAIプラットフォームを発表

TIIが開発したディープテックを基盤に、TACTICA AIはダッシュボードの域を超え、断片化されたインテリジェンス・センサー・運用データを意思決定者が行動へと転換できるよう支援

「Make it in the Emirates 2026」にて披露された同プラットフォームは、ミッションクリティカルな環境における実際の展開を通じて、すでにその有効性が実証済み

アブダビ発、世界とつながるTACTICA AIは、フランスのSafran、ポーランドのSatimとのパートナーシップを統合

アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビを拠点とするスタートアップ、TACTICA AIは本日、「Make it in the Emirates 2026」にて、同社のマルチドメイン意思決定支援プラットフォームをより広い市場へ向けて正式に発表しました。運用の複雑性が増し、より迅速かつ的確な情報に基づく意思決定が求められる今、同プラットフォームは断片化されたインテリジェンス・センサー・運用データをリアルタイムの意思決定へと変換するべく設計されています。

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TACTICA AI Introduces Region’s First AI Platform for Mission-Critical, Real-Time Operational Decisions (Photo: AETOSWire)

すでに運用環境で稼働しているTACTICA AIは、この地域で開発された同種プラットフォームとして公に知られる初の存在と見られており、ダッシュボード・データフィード・分析ツールの域を超え、ミッションレイヤーの意思決定を支援する新たな運用AIカテゴリーを切り開きます。その基盤技術は、アブダビ先端技術研究評議会（ATRC）の応用研究部門であるテクノロジー・イノベーション・インスティテュート（TII）が35日未満で開発したものであり、すでにミッションクリティカルな環境における実際の展開を支えてきた実績があります。同プラットフォームは、組織がデータから意思決定へと至るプロセスを、より迅速に、より高い連携のもとで、より確信を持って推進できるよう設計されています。

同プラットフォームは、衛星画像・レーダー・地図・位置情報データを活用して現場の状況を把握するGEOINT（地理空間インテリジェンス）と、公開情報から広い文脈を提供するOSINT（オープンソース・インテリジェンス）を統合します。さらに、映像フィード、センサー、IoTシステム、および過去の記録から得られるデータも統合。TACTICA AIはさらに、エージェンティックAIオーケストレーションを適用し、まず達成すべきミッション成果を定義したうえで、その実行に必要なデータソース・ツール・モデル・ワークフローを動的に特定します。このアプローチは、オペレーターが複雑なシステムと向き合う方法を根本から変えます。

静的なダッシュボードや手作業の分析に依存する従来型システムとは異なり、TACTICA AIは成果起点のタスキングを実現します。使用するセンサーやプロバイダーの選定にとどまらず、何を達成すべきかを見極める支援をプラットフォームが担います。これにより、チーム・領域・データソースを横断した統合的な運用状況の把握が実現し、重要な意思決定におけるヒューマン・イン・ザ・ループの監督体制を維持しながら、分析・意思決定・実行の間のギャップを埋めることが可能になります。

TIIの最高経営責任者（CEO）であるナジュワ・アラージ博士は、次のように述べています。「TACTICA AIは、ソブリンAIの次なる段階を体現しています。単に情報を処理するだけでなく、それを行動へと転換する力を高めるシステムです。複雑な環境においては、スピードと明確さが結果を左右します。アブダビでミッションファーストの意思決定支援プラットフォームを開発することで、TIIは現実の運用ニーズに応える技術を推進しながら、国家の能力・レジリエンス・自立性の強化にも貢献しています」

TACTICA AIは、防衛・国家安全保障、危機・緊急対応、重要インフラ、スマートシティ・モビリティ、エネルギー・公益事業、環境・サステナビリティ、産業・物流オペレーションといった幅広い重点分野での活用を想定して設計されています。

同プラットフォームは、TIIの研究エコシステムから生まれた独自AIモデルと、業界最高水準のサードパーティモデル・技術を組み合わせています。そのアーキテクチャは、特定のサプライヤーやシステムへの囲い込みを避け、複数のプロバイダーの技術を統合できるよう設計されています。自然言語による対話・推論・アクションに対応し、標準作業手順のデジタル化と構造化も行います。また、アナリストやオペレーターをリアルタイムで支援するとともに、責任ある運用上の意思決定に向けたヒューマン・イン・ザ・ループによる検証を可能にします。

TACTICA AIを代表し、シャウキ・カスミ博士は次のように述べています。「TACTICA AIは、運用モデルを『データを見せてほしい』から『次に何をすべきか判断する』へと転換します。既存インフラへの導入可能性を維持しながら、インテリジェンス・タスキング・ワークフロー・AIエージェントを単一の意思決定レイヤーに集約します。これはダッシュボードでも分析ツールでもありません。厳しい環境における実際の意思決定を支援するべく設計された、運用能力そのものです」

その結果として、組織は手作業の負担を軽減し、縦割りの壁を取り除きながら、複雑な環境全体にわたって行動を調整・連携させることが可能になります。

TACTICA AIはすでに、フランスのSafran、ポーランドのSatimをはじめとする地理空間画像解析分野の有力企業と提携を結んでおり、グローバルなインテリジェンス・運用技術エコシステム全体において先進的な機能を統合する力を強化しています。

同プラットフォームは、コンテナ化された環境において高性能コンピューティングインフラと組み合わせて展開することも可能であり、スピード・レジリエンス・柔軟性が不可欠な運用現場向けのモバイルGEOINT意思決定支援能力を実現します。

TACTICA AIの公開発表は、最先端研究を運用能力へと転換する応用インテリジェンス・先端技術の実証拠点として、アブダビの存在感が増していることを裏付けるものです。TACTICA AIは、データ融合・AIエージェント・ミッションファーストのタスキング・ワークフローのデジタル化を組み合わせることで、時間・連携・明確さが何より重要な環境において、意思決定者がより高い精度で行動できるよう支援します。

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出典： AETOSWire

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Source: Abu Dhabi Technology Innovation Institute





