手動タイル切断機市場規模予測：2032年には462百万米ドルに到達へ
手動タイル切断機とは
手動タイル切断機は、セラミックタイル、磁器タイル、テラコッタタイルなどを直線的かつ高精度に切断する施工工具である。一般的には、円形切断ホイールを金属レバーで移動させ、タイル表面へスコアラインを形成した後、圧力によって割断する構造を採用する。近年の手動タイル切断機では、高硬度タイルへの対応が重要視されており、タングステンカーバイド製ホイール、高剛性アルミベース、防振ガイドレールなどの採用が進んでいる。特に大型磁器タイル市場の拡大に伴い、長尺対応モデルの需要が増加している。
手動タイル切断機市場は、世界的な住宅リフォーム需要の拡大、商業施設建設の活発化、高級磁器タイルの普及を背景に安定成長を続けている。特に欧州・アジア市場では、省電力かつ高精度な施工工具として手動タイル切断機の需要が底堅く推移している。加えて、2025年の米国関税政策や建材輸送コスト上昇は、手動タイル切断機のサプライチェーン再編および地域生産シフトを促進する要因として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348621/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348621/images/bodyimage2】
図. 手動タイル切断機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「手動タイル切断機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、手動タイル切断機の世界市場は、2025年に362百万米ドルと推定され、2026年には374百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には462百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域分析：欧州が主導する手動タイル切断機市場
地域別では、欧州が手動タイル切断機市場の最大地域であり、約40%のシェアを占める。イタリア、スペイン、ドイツなどでは高品質タイル文化が根付いており、プロ向け施工工具への投資が継続している。アジア太平洋地域は約29%の市場シェアを持ち、中国・インド・東南アジアの都市開発需要が市場拡大を支えている。
北米市場ではDIYリフォーム需要の増加により、中価格帯の手動タイル切断機販売が拡大している。近6カ月では、住宅リフォーム補助政策の影響により欧州建築市場の回復傾向がみられ、施工工具需要にも追い風となっている。
競争環境：手動タイル切断機市場は上位メーカー集中型へ
手動タイル切断機市場では、RUBI、Hangzhou John Hardware Tools、Zhejiang Shijing Tools、Romway Industrial、Montolitなどが主要メーカーとして市場を主導している。上位5社で約53%の市場シェアを占めており、ブランド力と施工精度が競争優位性を左右している。
特に欧州メーカーは耐久性・精密性で優位に立つ一方、中国メーカーはコスト競争力とOEM供給能力を武器に世界市場で存在感を高めている。本レポートでは、自社工場を保有し、自社生産を行うメーカーのみを統計対象としており、OEM販売主体企業は含まれていない。
製品別動向：ダブルレール型手動タイル切断機が主流
製品別では、ダブルレール式手動タイル切断機が市場全体の約63%を占める主力セグメントとなっている。ダブルレール構造は、切断時の直進安定性や大型タイル対応力に優れており、商業施設施工で高く評価されている。
一方、シングルレール型は軽量性と価格競争力から家庭用途向けで一定需要を維持している。用途別では商業用途が約75%を占め、ホテル、ショッピングモール、オフィス改修案件などが主要需要源となっている。
手動タイル切断機は、セラミックタイル、磁器タイル、テラコッタタイルなどを直線的かつ高精度に切断する施工工具である。一般的には、円形切断ホイールを金属レバーで移動させ、タイル表面へスコアラインを形成した後、圧力によって割断する構造を採用する。近年の手動タイル切断機では、高硬度タイルへの対応が重要視されており、タングステンカーバイド製ホイール、高剛性アルミベース、防振ガイドレールなどの採用が進んでいる。特に大型磁器タイル市場の拡大に伴い、長尺対応モデルの需要が増加している。
手動タイル切断機市場は、世界的な住宅リフォーム需要の拡大、商業施設建設の活発化、高級磁器タイルの普及を背景に安定成長を続けている。特に欧州・アジア市場では、省電力かつ高精度な施工工具として手動タイル切断機の需要が底堅く推移している。加えて、2025年の米国関税政策や建材輸送コスト上昇は、手動タイル切断機のサプライチェーン再編および地域生産シフトを促進する要因として注目されている。
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図. 手動タイル切断機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「手動タイル切断機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、手動タイル切断機の世界市場は、2025年に362百万米ドルと推定され、2026年には374百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には462百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域分析：欧州が主導する手動タイル切断機市場
地域別では、欧州が手動タイル切断機市場の最大地域であり、約40%のシェアを占める。イタリア、スペイン、ドイツなどでは高品質タイル文化が根付いており、プロ向け施工工具への投資が継続している。アジア太平洋地域は約29%の市場シェアを持ち、中国・インド・東南アジアの都市開発需要が市場拡大を支えている。
北米市場ではDIYリフォーム需要の増加により、中価格帯の手動タイル切断機販売が拡大している。近6カ月では、住宅リフォーム補助政策の影響により欧州建築市場の回復傾向がみられ、施工工具需要にも追い風となっている。
競争環境：手動タイル切断機市場は上位メーカー集中型へ
手動タイル切断機市場では、RUBI、Hangzhou John Hardware Tools、Zhejiang Shijing Tools、Romway Industrial、Montolitなどが主要メーカーとして市場を主導している。上位5社で約53%の市場シェアを占めており、ブランド力と施工精度が競争優位性を左右している。
特に欧州メーカーは耐久性・精密性で優位に立つ一方、中国メーカーはコスト競争力とOEM供給能力を武器に世界市場で存在感を高めている。本レポートでは、自社工場を保有し、自社生産を行うメーカーのみを統計対象としており、OEM販売主体企業は含まれていない。
製品別動向：ダブルレール型手動タイル切断機が主流
製品別では、ダブルレール式手動タイル切断機が市場全体の約63%を占める主力セグメントとなっている。ダブルレール構造は、切断時の直進安定性や大型タイル対応力に優れており、商業施設施工で高く評価されている。
一方、シングルレール型は軽量性と価格競争力から家庭用途向けで一定需要を維持している。用途別では商業用途が約75%を占め、ホテル、ショッピングモール、オフィス改修案件などが主要需要源となっている。