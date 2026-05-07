【シリーズ累計100万部突破！】アニメも話題の『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』、8巻まで各100円で読めるキャンペーンを主要電子書店で開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（著：柴田ヨクサル／協力：石森プロ 東映）がシリーズ累計部数100万部を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、ファンの皆様への感謝を込めて、本日2026年5月7日（木）より「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348418/images/bodyimage1】
■開催概要
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!
実施期間：
2026年5月7日（木）～5月13日（水）
※Kindleのみ5月8日（金）～5月13日（水）
対象巻：
1～8巻…100円(税抜)
9～17巻…半額
参加書店一覧：
Kindle、DMM.com、コミックシーモア、BOOK☆WALKER、ブックライブ、ブッコミ、dアニメストア、dブック、U-NEXT、フジテレビオンデマンド、Hulu、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ、GooglePlayブックス、紀伊國屋kinoppy、漫画全巻ドットコム、マンガボックス、モビぶっく、DLsite/comipo、マンガBANG！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■開催概要
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 おかげさまでシリーズ累計100万部突破記念キャンペーン!!
実施期間：
2026年5月7日（木）～5月13日（水）
※Kindleのみ5月8日（金）～5月13日（水）
対象巻：
1～8巻…100円(税抜)
9～17巻…半額
参加書店一覧：
Kindle、DMM.com、コミックシーモア、BOOK☆WALKER、ブックライブ、ブッコミ、dアニメストア、dブック、U-NEXT、フジテレビオンデマンド、Hulu、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ、GooglePlayブックス、紀伊國屋kinoppy、漫画全巻ドットコム、マンガボックス、モビぶっく、DLsite/comipo、マンガBANG！
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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