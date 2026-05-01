トリファ、カブ＆ピースと共同で「KABU&海外eSIM」 powered by トリファをローンチ

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊、以下「当社」）は、株式会社カブ＆ピース（本社：東京都港区、代表取締役：前澤 友作、以下「カブ＆ピース」）と提携し、2026年5月より「KABU&海外eSIM」powered by トリファの提供を開始することをお知らせします。

提携の背景

カブ＆ピースは、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げています。生活インフラサービスを軸に幅広い会員基盤を構築してきた同社は、海外渡航者の通信体験をより手軽にすべく、海外通信サービスの開発に至りました。

当社は、「トリファとパスポートだけで旅をする未来」を目指して、誰もが気軽に海外旅行を体験できる"トリップのインフラ"を構築しています。2021年7月に海外eSIMアプリ「トリファ」をローンチし、現地SIMの購入やWi-Fiルーターのレンタルといった従来の手段に代わる選択肢として、旅行者の海外通信体験の向上に取り組んでいます。

旅のすべてをシームレスにつなぐという両社の方向性が一致したことに加え、カブ＆ピースが「トリファ」の海外eSIMにおける確かな実績と、旅行者から支持される安心感・信頼性を高く評価いただいたことが、今回の連携の決め手となりました。カブ＆ピースの持つ広範な会員基盤と、当社のeSIM領域におけるノウハウを組み合わせることで、より多くの旅行者に「海外通信の準備をもっと手軽に」体験を届けてまいります。

サービスのご利用方法

2026年5月より、「KABU&海外eSIM」powered by トリファの提供を開始します。

- 当該サービスページで、ご自身のクーポンコードを取得- トリファアプリをダウンロードし、クーポンコードを適用してご希望のプランを購入- ご利用額に応じて、カブ＆ピースの特典を受け取る今後の展望

当社は今回の連携を、旅行業界におけるeSIM活用の新たな形として位置づけています。カブ＆ピース社との取り組みを通じて、eSIMをシームレスに融合させた体験モデルを確立し、旅行者にとっての「通信の準備が旅の一部になる」世界の実現を目指します。

株式会社カブ＆ピースについて

株式会社カブ＆ピースは、「目指せ、国民総株主」を掲げ、日常のサービス利用を通じて独自の会員特典を提供する企業です。電気・ガス・モバイル・光回線・ウォーターサーバー・ふるさと納税・クレジットカードなど、生活に根ざしたインフラサービスを幅広く展開しています。

【会社概要】

社名：株式会社カブ＆ピース

本社所在地：〒105-6922 東京都港区虎ノ門4-1-1

代表者：代表取締役社長 前澤 友作

設立： 2024年2月9日

コーポレートサイト：https://kabu-peace.co.jp/

海外eSIMアプリ「トリファ」について

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で利用可能な海外eSIMアプリです。WiFiルーターのレンタルや現地SIMの差し替えは不要で、アプリ上でデータ通信プランを購入し、すぐにご利用いただけます。海外旅行・出張・一時帰国など幅広いシーンでご利用いただいています。

公式サイト：https://www.trifa.co/ja

公式SNS：LINE：https://lin.ee/Sbbuv0T

Instagram：https://www.instagram.com/trifa_travel

TikTok：https://www.tiktok.com/@trifa_travel

X：https://x.com/trifa_travel

YouTube：https://www.youtube.com/@trifa_travel

株式会社トリファについて

株式会社トリファは、「トリファとパスポートだけで旅をする未来」を目指して、トラベルテック領域で事業を展開しています。海外eSIMアプリ「トリファ」を軸に、日本国内にとどまらずグローバル市場でもサービスを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社トリファ / trifa Inc.

本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目18番地9号 五反田NTビル4階

代表者：代表取締役 嘉名雅俊

設立： 2020年11月17日

コーポレートサイト：https://trifa.co.jp/