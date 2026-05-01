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芝浦工業大学 地域連携・生涯学習センターが夏の公開講座申込を開始
芝浦工業大学（東京都江東区/学長 山田純）地域連携・生涯学習センターは、2026年7~9月に開講する「公開講座」の申込を5月1日（金）から開始しました。小学生の夏休み時期に合わせて、理工系分野を楽しく学ぶことができる実験講座などの子ども向けSTEAMプログラム9講座と、一般（高校生以上対象）向けオンライン講座の合計10講座を開講します。
■公開講座のお申込み・講座概要は、下記URLよりご覧ください
◇子ども向け公開講座STEAMプログラム
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/steam
（子ども向け公開講座は抽選となります）
◇一般向け（高校生以上）公開講座オープンカレッジ
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/open
■子ども向け公開講座STEAMプログラム（抽選講座）
◇開講場所：芝浦工業大学豊洲キャンパス、芝浦工業大学大宮キャンパス、芝浦工業大学附属中学高等学校、芝浦工業大学柏中学高等学校
◇開講日：7月18日（土）、7月25日（土）、7月27日（月）、8月3日（月）、8月5日（水）、8月6日（木）、8月26日（水）、8月27日（木）、9月26日（土）
◇講座名：「なぞとき防災実験」、「自然環境の博士になろう！」、「ゲームでSDGsを考えてみよう」、「新しいを生み出そう！」、「楽しい化学実験教室！」、「細胞のミクロの世界を体験！」、「身近なプラスチックごみを探せ！」、「生物のしくみを学ぼう！」、「だまし絵を立体的につくってみよう！」
※お好きな講座一講座からお申込みいただけます
◇開催時間：各講座2時間から2時間半
◇対象者：小学3年生〜中学3年生
◇講座形式：実験講座など体験形式
◇講師：芝浦工業大学教授、芝浦工業大学附属中学高等学校/柏中学高等学校教諭
◇申込方法/講座詳細：下記リンクよりご確認ください。
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/steam/
◇申込締切：各講座開講日の約1か月前
◇受講料：各講座2000〜3500円
■一般向け公開講座オープンカレッジ
◇講座名：脳から読み取る、あなたの思い？〜BCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェース)のご紹介〜
◇講師：加納 慎一郎(芝浦工業大学工学部教授)
◇開講場所：Zoomオンライン/オンデマンド
◇開講日：9月26日（土）10:00〜11:30（オンライン） 10月9日（金）〜10月23日（金）（オンデマンド）◇対象者：一般（高校生以上）
◇申込方法：下記URLよりご確認ください。
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/open/
◇申込締切：9月1日（火）
▼本件に関する問い合わせ先
【公開講座に関するお問い合わせ先】
芝浦工業大学 地域連携・生涯学習センター TEL 03-5859-7120 E-mail rclls@ow.shibaura-it.ac.jp
【取材に関するお問い合わせ先】
芝浦工業大学 入試・広報部 企画広報課
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5 TEL 03-5859-7070 E-mail koho@ow.shibaura-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■公開講座のお申込み・講座概要は、下記URLよりご覧ください
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/steam
（子ども向け公開講座は抽選となります）
◇一般向け（高校生以上）公開講座オープンカレッジ
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/open
■子ども向け公開講座STEAMプログラム（抽選講座）
◇開講場所：芝浦工業大学豊洲キャンパス、芝浦工業大学大宮キャンパス、芝浦工業大学附属中学高等学校、芝浦工業大学柏中学高等学校
◇開講日：7月18日（土）、7月25日（土）、7月27日（月）、8月3日（月）、8月5日（水）、8月6日（木）、8月26日（水）、8月27日（木）、9月26日（土）
◇講座名：「なぞとき防災実験」、「自然環境の博士になろう！」、「ゲームでSDGsを考えてみよう」、「新しいを生み出そう！」、「楽しい化学実験教室！」、「細胞のミクロの世界を体験！」、「身近なプラスチックごみを探せ！」、「生物のしくみを学ぼう！」、「だまし絵を立体的につくってみよう！」
※お好きな講座一講座からお申込みいただけます
◇開催時間：各講座2時間から2時間半
◇対象者：小学3年生〜中学3年生
◇講座形式：実験講座など体験形式
◇講師：芝浦工業大学教授、芝浦工業大学附属中学高等学校/柏中学高等学校教諭
◇申込方法/講座詳細：下記リンクよりご確認ください。
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/steam/
◇申込締切：各講座開講日の約1か月前
◇受講料：各講座2000〜3500円
■一般向け公開講座オープンカレッジ
◇講座名：脳から読み取る、あなたの思い？〜BCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェース)のご紹介〜
◇講師：加納 慎一郎(芝浦工業大学工学部教授)
◇開講場所：Zoomオンライン/オンデマンド
◇開講日：9月26日（土）10:00〜11:30（オンライン） 10月9日（金）〜10月23日（金）（オンデマンド）◇対象者：一般（高校生以上）
◇申込方法：下記URLよりご確認ください。
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/extensions/open/
◇申込締切：9月1日（火）
▼本件に関する問い合わせ先
【公開講座に関するお問い合わせ先】
芝浦工業大学 地域連携・生涯学習センター TEL 03-5859-7120 E-mail rclls@ow.shibaura-it.ac.jp
【取材に関するお問い合わせ先】
芝浦工業大学 入試・広報部 企画広報課
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5 TEL 03-5859-7070 E-mail koho@ow.shibaura-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/