【公式HP全面リニューアル】沖縄・ラグナガーデンホテルがビジュアルを強化した新公式ホームページ公開

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のリゾートホテル「ラグナガーデンホテル」（総支配人：新垣秀樹）は、ホテル公式ホームページを2026年4月20日付で全面リニューアルいたしました。

那覇空港から、車で約30分。那覇にも北谷にも北部リゾートにもアクセスしやすい好立地と、県内有数のプールリゾートとして人気のラグナガーデンホテルは、今年3月にプール・サウナ・スパ（浴場）が一体となった「さふぃスパ沖縄」がホテル内にグランドオープンしたことを機に、ホテル公式ホームページを刷新。サイト内の画像・動画も新たに撮影し直したことに加え、オンライン予約への導線の見直しも行い、訪問者がより快適に利用できるホームページへと生まれ変わりました。

ラグナガーデンホテル公式サイト トップ画面イメージ

■リニューアルの背景

近年、スマートフォンやSNSの普及により、旅行前の情報収集の在り方は大きく変化し、視覚的で直感的に魅力が伝わるコンテンツへのニーズが高まっています。こうした中、当館においても館内施設やサービスの充実に伴い、提供できる滞在体験はより多様化してまいりましたが、従来のホームページではその魅力を十分に表現しきれていないという課題がありました。

そこで本リニューアルでは、ブランドイメージの再構築を図るとともに、沖縄ならではの自然や空気感、ゆったりとした時間の流れといったリゾートならではの世界観をより直感的に感じていただけるよう、ビジュアルや構成を一新。訪れる前から滞在への期待感を高める情報発信を目指し、公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

■主なリニューアルポイント

［スマートフォン・タブレット対応の強化］

全ページにレスポンシブデザインを採用。ページの表示速度にも留意し、どの端末でも快適に閲覧いただけるようになりました。

［施設紹介コンテンツの充実］

2026年3月にグランドオープンしたスパ・サウナ・プールが一体となった施設「さふぃスパ沖縄」の特設ページを設置。客室・レストラン・宴会場等の施設についても写真・動画を活用し、必要な情報が

［予約導線の向上］

宿泊・レストラン等の各種予約もスムーズに行えるよう、ページ内導線の見直しを行いました。

［イベント・フェア情報の発信強化］

季節限定のスイーツフェア、シーズンイベント、地元食材を使った特別メニューなど、最新情報をタイムリーに掲載いたします。

■ラグナガーデンホテル公式サイトURL

https://www.laguna-garden.jp/

ラグナ公式サイトはこちら :https://www.laguna-garden.jp/

ラグナガーデンホテルとは

コンセプトページレストラン・バーページ客室ページさふぃスパ沖縄ページ

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510