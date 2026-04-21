AI model株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社と協業しAIキャラクター「MirAI（ミライ）」を開発。マーケティング領域における新たな価値創出の改革を推進していきます。

AI model株式会社

AI model株式会社（CEO：谷口 大季、以下「AI model」）は、協業先であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社（以下「キヤノンMJ」）の新たな事業創出に挑むR&B（Research & Business Development）の活動を発信していく、AIキャラクター「MirAI」を開発しました。

今回の取り組みを機に、キヤノンMJの写真・映像文化とAIが共存する新たなクリエイティブ表現の形を創造していきます。

キヤノンMJグループは、未来の社会課題の解決に向け、先端技術やビジネスアイデアを探索する「Research」と、その事業開発を行う「Business Development」を一体で推進するR&Bの専門組織を設立し、新たな事業の創出に取り組んでいます。スタートアップや教育機関、行政など多様なパートナーとのオープンイノベーションを通じて、既存事業の枠にとらわれない価値創造に挑戦しています。

AI modelは、R&Bが目指す世界観や挑戦の姿勢を専属のAIキャラクター「MirAI（ミライ）」を通じて、志を同じくする新たなパートナーとの共創を広げるキヤノンMJを支援し、社会課題の解決につながる事業の創出を共に目指します。また今後「MirAI」を、R&Bの活動を伝えるナビゲーターとして活用し、ウェブサイトをはじめとする各種メディアを通じた発信を強化していきます。

今後もAI modelは、キヤノンMJとの共創を通じて、生成AI技術を活用したマーケティング領域の革新を推進するとともに、企業のブランディングおよび顧客体験の向上に貢献してまいります。

キヤノンマーケティング株式会社

R＆B推進本部HP

https://corporate.jp.canon/profile/management-strategy/rb

■会社概要

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

・本社所在地：東京都港区港南2-16-6

・代表者：代表取締役社長：足立正親

・設立：1968年（昭和43年）2月1日

・公式HP：https://corporate.jp.canon/

■ 会社概要

AI model株式会社

・本社所在地：東京都港区東麻布二丁目32番7号 ROJU HIGASIAZABU ３階

・代表者：代表取締役CEO 谷口 大季

・設立：2020年8月

・公式HP：https://ai-model.jp

■ 事業内容

・生成AI技術を用いたモデル・タレント・広告クリエイティブ生成およびマーケティング・ブランディング支援

・アパレル・ビューティ領域を中心とした、生成AIによる業務変革・オペレーション支援・内製化支援

■ お問い合わせ

・AIモデル導入、各種協業等のご相談は下記のフォームよりお問い合わせください。

https://www.ai-model.jp/contact/