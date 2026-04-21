AMIRIが2026年 ハイサマーコレクションを発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパン

終わることのないカリフォルニアの夏が持つ永遠のムードを、AMIRI（アミリ）の視点で再解釈したハイサマー コレクション。今季、アミリのキャラクターたちは州を横断し、パームスプリングスへと向かいます。年間を通して太陽が降り注ぐこの地は、古くからハリウッドからの華やかで理想的な逃避先であり、訪れる人々の個性によって形づくられてきた静養先です。

コロラド砂漠の奥深くに広がる、ミッドセンチュリーモダン建築となだらかな芝生が広がるオアシス、パームスプリングスは、今もなお夢のような雰囲気を漂わせ、クリエイターたちの感性に影響を与え、彼らの視野を広げています。この地は、夏の眩い光、解放感、そしてカリフォルニアならではの気取らないエレガンスを讃えるコレクションにとって、インスピレーションの源であると同時にその舞台ともなっているのです。

アミリに常にインスピレーションを与え続けるハリウッドのもう一つの側面-真夏の視点が新たな表情を加え、フィット感、シルエット、ファブリックによって昇華された、時代を超えたアメリカン・スポーツウェアのアイテムを賛美します。カラーパレットは、パームスプリングスの風景に呼応するように、砂漠をルーツとする太陽で褪せた繊細なニュートラルカラーが中心となり、澄んだスカイブルー、サニーイエロー、砂嵐を思わせるリッチ・チョコレート、ベージュ、トープ(グレージュ)が、ウィメンズとメンズの双方で展開されます。

伝説的なパームスプリングスのホテルを彩るストライプ柄の装飾が繊細なストライプディテールとして反映され、柔らかなテリークロスにMAモノグラムが織り込まれます。シルエットはボディラインにフィットしたデザインで、スリムなハイウエストパンツ、細身のニットシャツやドレスが揃います。さらにゴルフ、テニス、プールサイドといった、ノスタルジックなレジャーシーンから着想を得たレトロな要素が取り入れられています。これらのすべてのルックは、ゴールドのディテールをあしらった洗練されたアビエータースタイルのアミリの象徴的な「サンセット・サングラス」によって完成します。

常にそうであるように、アミリは、卓越したクラフツマンシップとマテリアルによって、こうしたアメリカを代表する定番アイテムを格上げしています。しなやかなシルクやコットン、ウィメンズのテニスドレスやメンズのポロシャツに用いられる繊細なクロシェ編み、クロコダイル柄の型押しのベルト、刺繍のモノグラム、そして視線を惹きつけるようデザインされたエンボス加工のゴールドボタンやスナップ。それらはまるで映画のクローズアップのように、見る者の視線を釘付けにします。