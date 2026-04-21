『開発AIコア』を開発・提供するバク、社外アドバイザーに宮原 忍氏が就任

株式会社バク

システム開発における“手戻りゼロ”の実現を目指すSIer・パッケージベンダー向けAIエージェント『開発AIコア』を開発・提供する株式会社バク（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小路 真矢）は、この度、宮原 忍（みやはら しのぶ）氏を社外アドバイザーとして迎えたことをお知らせいたします。

当社は、『開発AIコア』を通じて要件定義を正解に導き、上流工程における提案精度の向上とプロジェクト炎上の抑止を支援することで、お客様の生産性と提案品質の底上げに取り組んでいます。現在、次の成長フェーズに向けてプロダクト・事業設計の両面での磨き込みが不可欠な局面を迎えています。

この度、社外アドバイザーに就任する宮原氏は、株式会社プレイドにて執行役員としてSaaS領域の事業開発・プロダクトマネジメント・アライアンスをリードし、同社の東証グロース市場への上場にも貢献しました。さらに、株式会社IVRyでは事業開発責任者（VP of BizDev）として、対話型音声AI SaaS『アイブリー』を軸に、新規事業の立ち上げから事業グロースまでを一貫して推進。エンタープライズ領域の事業化を牽引し、AI音声対話事業を主力収益源へと成長させました。

スタートアップが直面する不確実性の高い環境下において、宮原氏の知見は弊社にとって大きな支えとなると確信しております。今後は、事業成長と組織体制のさらなる強化に向けて、より一層のスピードと解像度をもって取り組んでまいります。

【宮原 忍氏 プロフィール】

2006年、日揮株式会社に新卒入社。エンジニアとして、情報システムの企画・開発・プロジェクトマネジメントから、グローバルIT戦略の策定・実行まで一貫して担う。

2011年、株式会社リクルートに入社。不動産・住宅領域において、サービスの企画・開発・運用部門の戦略立案と実行マネジメントを担うとともに、周辺領域における新規事業の立ち上げ・グロース、中長期経営計画に基づくR&D戦略の策定・実行を推進。

2017年、株式会社プレイドに入社。執行役員として、SaaS領域における事業開発、プロダクトマネジメント、アライアンス全般をリードし、東証グロース市場上場に貢献。加えて、スタートアップへの出資スキームの構築および出資実行を推進。

2023年、プレイドで出資を実行した株式会社IVRyに、事業開発統括責任者（VP of BizDev）として入社。対話型音声AI SaaS『アイブリー』を軸に、新規事業の立ち上げからグロースまでを一貫して推進し、累計調達総額106.1億円の達成に貢献。

2026年、株式会社プレイドに復帰。新規事業を主力収益源へと育ててきた経験と、エンタープライズ領域における事業開発・プロダクトマネジメントの実績を生かし、AI事業を軸に同社の中長期的な事業グロースを推進。

あわせて、株式会社CODATUM、株式会社SIGQ、株式会社バクの社外アドバイザーを務める。

【宮原 忍氏 就任コメント】

システム開発では、実装に入ってから問題が起きるように見えて、その多くは提案・要件定義・プロジェクト推進といった上流工程に起点があります。要求整理やFit&Gap分析、関係者間の認識合わせの質が、その後の手戻りや認識齟齬を大きく左右しますが、現実にはそこが担当者の経験や力量に依存している場面も少なくありません。

株式会社バクが開発・提供する『開発AIコア』は、そうした上流工程の構造課題に、実務の流れに沿って向き合っているAIエージェントです。要求の抽出からFit&Gap分析、要件定義、リスク検知、変更履歴の記録までを一気通貫で支えることで、上流工程の品質と再現性を高めようとしている点に、大きな可能性があります。単なる効率化にとどまらず、提案品質の平準化、説明責任の強化、手戻りの抑止にまで価値が及んでいる点は、とても本質的です。

また、代表の小路さんは、技術ありきで話を進めるのではなく、現場で本当に解くべき課題は何かを粘り強く問い続ける方です。どの課題を、なぜ解くのかという見立ての確かさと、それをプロダクトとして形にし切ろうとする意思の強さが、株式会社バクの輪郭をつくっています。

今回、社外アドバイザーとしてご一緒できることをうれしく思います。事業、プロダクト、組織の観点から伴走しながら、株式会社バクの成長と、『開発AIコア』が上流工程のあり方を変えていく挑戦に貢献していきたいと考えています。

■『開発AIコア』について

『開発AIコア』は、システム開発における“手戻りゼロ”の実現を目指す、SIer・パッケージベンダー向けの情報連携基盤兼AIエージェントです。 ユーザーと開発者の認識不一致をなくし、要件定義の品質向上と効率化を支援します。要件定義書の工程管理・自動生成、リスク検知、差分レビュー、トレーサビリティ、Fit&Gap分析などの機能を備え、上流工程における情報整理と判断精度の向上に寄与します。

主な機能は以下の通りです。

- Fit&Gap分析機能：営業ヒアリングシートなどをもとに、パッケージ適合率（Fit&Gap）を算出し、提案スピードの向上と判断の標準化を支援します。- PMO支援機能：要件定義書の工程管理・自動生成、リスク検知、差分レビュー、トレーサビリティ機能を通じて、要件の抜け漏れや認識齟齬を抑え、プロジェクト推進における論点整理と進行管理の精度向上を支援します。

▼ 『開発AIコア』サービスサイト

https://kaihatsu.ai/(https://kaihatsu.ai/)

■株式会社バクについて

株式会社バクは、「正しい課題の発見と解決に、仲間と燃えよう」をミッション、「コンピュータ誕生以来の未解決問題を解決する」をビジョンに掲げるAIスタートアップです。ソフトウェア開発における構造的な課題を解決するため、システム開発における“手戻りゼロ”の実現を目指すSIer・パッケージベンダー向けAIエージェント『開発AIコア』の開発・提供を行っています。

▼ コーポレートサイト

https://bak.co.jp/ (https://bak.co.jp/)

▼ 採択実績

【創業者 プロフィール】

- AWSスタートアップ支援プログラム- Google for Startups- Microsoft for Startups

株式会社バク

代表取締役社長CEO

小路 真矢

大学在学中、上場企業にてデータサイエンティストインターンを経験。

学生起業し、個人事業を経て2020年12月に当社を創業。

［実績一覧］

・IPA未踏ターゲット事業 修了

・国家戦略プロジェクトにおけるソフトウェア研究開発・受賞

・AKATSUKIプロジェクト採択事業 PM

・NICT主催プログラム 修了