【コンセント不要・最大約80時間】思いのままに、風をハコブ。モバイルバッテリー対応DCリモコン扇風機「HAKOBU-FAN」4月20日発売

株式会社 おおたけ

福島県郡山市を拠点とする季節家電メーカーの株式会社おおたけ（代表取締役社長：大竹 正将）は、PD（パワーデリバリー）対応のモバイルバッテリーと、ACコンセントの両方で使用できるDCフルリモコン扇風機「HAKOBU-FAN」（型番：JF-PDC326FR）を、2026年4月20日より販売開始いたします。

コンセントのない場所でもPD対応のモバイルバッテリー（20,000mAh・別売）使用時には、最弱設定で最大約80時間稼働が可能。12段階風量調節・4段階首振り角度調整・フルリモコンを搭載したフルスペックモデルでありながら、重量はわずか2.3kg。コンセントの場所に縛られず、家中どこでも快適に使える新しい扇風機のかたちをご提案します。

HAKOBU-FAN JF-PDC326FR（オープン価格） ※モバイルバッテリー（別売）接続時のイメージHAKOBU-FAN 商品ページはこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/eeemo/dcsen04.html

「HAKOBU-FAN」開発背景

「コンセントのある場所にしか置けない」という従来の扇風機の制約に着目し、株式会社おおたけは「コンセントの場所に縛られず、家中どこでも使える扇風機」の開発に取り組みました。リビングから寝室、洗面所や洗濯スペースまで、“涼しさを必要な場所へ自由に持ち運べる製品”を目指して誕生したのがHAKOBU-FANです。

商品名「HAKOBU-FAN」には、単に「扇風機を持ち運ぶ」という意味だけでなく、「風そのものを運ぶ」という思いが込められています。コンセントの位置を気にすることなく思い通りの場所に設置し、首振り角度の調整で思い通りの範囲に風を送り、首振り速度を調整して思い通りのリズムで空気を動かす。まさに、「思いのままに風をハコブ」ことができる扇風機です。

また、本製品はバッテリーを本体に内蔵する充電式扇風機ではなく、市販のPD対応モバイルバッテリー（別売）で動作します。本体の軽量化・長寿命化・稼働時間の自在な調整といった、充電式にはないメリットを実現すべく、当社として初めてPD対応を採用しました。扇風機としてはもちろん、サーキュレーターや衣類乾燥送風機としても活用可能で、風を使うあらゆるシーンに対応できる一台になっています。

製品の特長

１. ACコンセント・モバイルバッテリーの両方に対応

本製品底面にType-C（PD対応）ポートを搭載。ACコンセントのほか、PD対応モバイルバッテリー（別売・推奨出力約20W以上）でも動作します。付属コードは2mで、設置場所を選びません。市販のモバイルバッテリーを使用する設計ならではのメリットとして、以下の点が挙げられます。

・バッテリー交換で稼働時間を自由に調整：小型バッテリーで短時間使用、大容量バッテリーで長時間使用と、用途に合わせて選択可能。バッテリーを交換するだけで連続使用も可能

・本体が軽量・コンパクト：バッテリー非内蔵ならではの軽量設計で、本体重量わずか約2.3kgを実現。持ち運びや設置が楽々

・長く使い続けられる：バッテリー劣化が本体寿命に直結しないため、モバイルバッテリーのみ買い替えれば長期使用が可能。サステナブルな選択に

・スマホ用バッテリーを流用できる：手持ちのPD対応モバイルバッテリーをそのまま活用可能。専用アダプタ不要で荷物を最小限に

・安全性が高い：バッテリー非内蔵のため、内部での発火リスクや長期保管による膨張リスクが低く、お子さまやペットのいるご家庭でも安心

モバイルバッテリー（5,000mAh～20,000mAh）使用時の稼働時間目安は、以下の通りです。

【モバイルバッテリー使用時間の目安】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169285/table/3_1_89ff52e42b0234a03cbde88d50280b98.jpg?v=202604210151 ]

※PD対応・12V出力対応のモバイルバッテリーを推奨。バッテリーは別売。使用時間は目安であり、使用状況により異なります。5V出力のみのバッテリーでは風量6段階まで・首振り機能ロックとなります。

底面のType-C（PD対応）ポート。PD対応モバイルバッテリー（別売・推奨出力約20W以上）を接続することで、コンセントなしでも使用できます

２. 風の向きも速さも自在に。12段階風量×4段階首振り角度のきめ細かな調整

DCモーターを採用した12段階風量調節のほか、以下の機能を搭載しています。

・左右首振り：4段階角度調整（60°／90°／120°／180°）、速度2段階

・上下首振り：0°～90°のシームレス調整

・高さ調整：75.2～90.2cm（可変幅15cm）

・タイマー：入・切タイマー各1～8時間

・リモコン付き：本体背部にマグネット式リモコンスポット搭載

・その他：リズム風・おやすみモード・自動オフ（24H）

本体操作パネル。ディスプレイで首振り角度（60°/90°/120°/180°）や風量段階をひと目で確認・操作できます

３. 軽量・コンパクトなシンプルデザイン

重量わずか2.3kgのコンパクトなボディは部屋間の移動も簡単。マット仕上げのシンプルなデザインはどんなインテリアにも自然に溶け込みます。

推奨利用シーン

・リビング・寝室でのくつろぎ：コンセントにつないで快適に、バッテリー接続で部屋間の移動も自由

・洗濯スペース・洗面所：コンセントが遠い場所でもバッテリーで手軽に設置

・洗濯物の乾燥：風量12段階×首振り速度・角度の組み合わせで、好みに合わせた乾燥スタイルを自由にカスタマイズ可能

・防災・停電時：バッテリー接続により、電源のない環境でも使用可能。いざというときの備えとして

担当者コメント

「コンパクトで軽く、持ち運びしやすい扇風機を作りたいという思いのもと、この商品が生まれました。見た目はシンプルですが、当社が誇る機能をすべて詰め込んだHAKOBU-FANで、家中どこでも快適にお過ごしください。」

製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169285/table/3_2_da2478f4b8bd83a07a2d19c8574325bc.jpg?v=202604210151 ]HAKOBU-FAN JF-PDC326FR オープン価格

販売情報

販売開始日：2026年4月20日

価格：オープン価格

販売チャネル：家電量販店・ホームセンター・ECサイト

HAKOBU-FAN 商品ページはこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/eeemo/dcsen04.html

株式会社おおたけ

株式会社おおたけは、1978年の創業以来47年にわたり季節家電を主力商品として事業を展開してきました。こたつから始まり、扇風機、サーキュレーター、暖房器具まで幅広い製品ラインナップを誇ります。