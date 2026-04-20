日陰と涼風をこれ一本で。お客様の声を受け前モデル比で風速20%UP『ファンが入った涼しい日傘「ファンブレラPOLE PLUS」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『ファンが入った涼しい日傘「ファンブレラPOLE PLUS」』を4月20日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004812?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004812

本製品は、扇風機を搭載した折りたたみ傘です。

収納時全長38.2cm、使用時全長68.2cm、直径101cm。

傘のシャフト（中棒）から風が吹く、全く新しい形の扇風機付き日傘です。

傘を開いた状態で持ち手の底にある電源ボタンを長押しすると、持ち手から吸気し、シャフトの送風穴から風が出ます。

ちょうど顔や首元に風が当たることで、より涼感を感じられます。

UVカット率100%、遮光率99.99％、UPF評価50+の生地を採用。

内側は黒色を採用し、照り返しによる日焼けも防ぎます。

晴雨兼用で雨の日でも使える。直径101cmと大きなサイズで、日光や雨からしっかりとガードします。

重さはたったの370gで、片手でも持ちやすい軽量設計。

USB充電式で持ち手部に付属のUSBケーブルをさして充電。

約4時間の充電で最大約4.5時間使用可能(弱風時)。

充電部は防水キャップ付きで雨の日でも安心してお使いいただけます。

カラーはベージュとグレーの2種類。

暑い日の外出時できるだけ涼しくなりたい。日傘を使っているが暑い。

そんな方におすすめの『ファンが入った涼しい日傘「ファンブレラPOLE PLUS」』です。

＜製品特長＞

■シャフトから風が出る扇風機付き折りたたみ傘

■前モデル比で風速20%アップ

■顔まわりや首元の広範囲に風が当たりやすい設計

■USB充電式

■遮光率100%、UVカット率99.99％、UPF50+

■雨でも使える晴雨兼用

■収納コンパクトな折りたたみ式

■直径101cmの大型サイズで日差しも雨もしっかりガード

■ベージュ／グレーの2色展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N6wwq37PZOU ]

＜仕様＞

・サイズ／収納時：幅6.5×奥行5.5×高さ約38.2(cm)

使用時：直径約101×高さ68.2(cm)

親骨の長さ／約55cm

・重量／約370g

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー充電／USB（5V2.0A以上）

・バッテリー／リチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh

・充電時間／約4時間

・モード／3種類（強/中/弱）

・稼働時間／強：約1.5時間、中：約2.5時間、弱：約4.5時間（※使用環境により異なります）

・材質／本体：アルミニウム、PC+ABS、ポリエステル生地、収納袋：ポリエステル生地

・ケーブル長／約60cm

・セット内容／本体、収納袋、充電ケーブル、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/20

・型番/JAN／ベージュ：TKFP26SJU / 4580060604418

グレー：TKFP26SGY / 4580060604388

ファンが入った涼しい日傘「ファンブレラPOLE PLUS」

[販売価格] 6,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004812(https://www.thanko.jp/view/item/000000004812?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004812)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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