「キリン グリーンズフリー」が若年層と新しいお酒の文化を共創する、「GREEN′S FREE ACTION」を開始

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、お酒のポジティブな価値を広げるブランド横断の取り組みである「ブランドアクション」の一環として、「キリン グリーンズフリー（以下、グリーンズフリー）」の「GREEN'S FREE ACTION」を2026年4月より開始します。第1弾として武蔵野美術大学（学長 樺山祐和）と協働し、「みんなが楽しめるお酒の場」をテーマに､学部3年生以上※1を対象とした特別講義を、4月20日（月）に実施します。

※1 20歳未満の飲酒を誘発することのないよう配慮し、学部3年生以上の学生を対象に実施

当社は「お酒の未来を創造し、人と社会に、つながるよろこびを届け続ける会社となる」というありたい姿の実現を目指しています。そのために、ブランドを通じて「人と人、人と社会をつなぐ」お酒のポジティブな価値を伝える取り組み、「ブランドアクション」に、2025年から順次取り組んでいます。「人と人、人と社会」のつながりに関わる社会課題に向き合った取り組みは、開始以来多くの方々から共感の声をいただいています。

近年、飲酒をめぐる意識や価値観が多様化し、生活者のお酒との「向き合い方」が大きく変化しています。さまざまな「向き合い方」が生まれている過渡期の今だからこそ、お酒を飲む人、飲まない人、飲めない人、誰もがお酒の場を楽しめる新しい文化を創り、お酒の場での「つながるよろこび」を守っていきたいという思いから、「GREEN'S FREE ACTION」の開始に至りました。特に、若年層において飲酒に関する事故やトラブルが一定数発生しているという社会課題を踏まえ、また未来を担う次世代にこそつながりを届けたいという思いから、「グリーンズフリー」は若年層の方々との新しいお酒文化の共創に取り組みます。

第1弾として、美術大学生との双方向的なワークショップを開催し、「みんなが楽しめるお酒の場」をテーマに、その在り方を考えていきます。第2弾として、美術大学生と共に「みんなが楽しめるお酒の場」を実現する作品※2の制作を行います。第3弾として、制作した作品の対外発信を行い、その表現に触れた方々が「みんなが楽しめるお酒の場」について考えるきっかけをつくり、共感の輪を拡大します。

本年度は武蔵野美術大学と協働し、4月20日（月）の学生向け特別講義を皮切りに、学生との共創を進めていきます。※3同大学が大切にしてきた「正解のない問いに向き合い、社会とつながるデザインを生み出す姿勢」は「誰もがお酒の場を楽しめる未来」を模索する本アクションの思いと高い親和性を持っています。本取り組みを、これからの社会や文化の在り方を考える題材と捉えていただき、学生が主体的に参加する共創の場として、武蔵野美術大学に参画いただいています。

※2 ポスターやムービー、パッチテストデザインなど、あらゆる創作物を想定

※3 いずれの取り組みも、20歳未満の飲酒を誘発することのないよう配慮し、学部3年生以上の学生を対象に実施

当社は「GREEN'S FREE ACTION」を通じて、若年層と共に、誰もがお酒の場を楽しめる新しい文化の創造に取り組み、お酒のある場での「つながるよろこび」を広げていきます。

「GREEN'S FREE ACTION」概要

●目的

未来を担う若年層をはじめ、誰もがお酒の場での「つながるよろこび」を感じられる文化を創造する。

●取り組み

「みんなが楽しめるお酒の場」の実現に向けて美術大学生と作品を共創し、対外発信を行うことで、若年層と共感の輪を広げる。

●2026年スケジュール

4月～ 「みんなが楽しめる“未来の酒場”」を考える、美術大学生との双方向的なワークショップ実施

4月20日（月）武蔵野美術大学 特別講義にてワークショップを実施。

10月～ みんながお酒の場を楽しめる文化の創造につながる、作品制作

武蔵野美術大学2026年後期授業の中で制作予定。

12月～ 創作作品を対外発信し、若年層と共感の輪を拡大

担当者コメント

●武蔵野美術大学 造形学部 基礎デザイン学科 清水恒平教授

デザインは未来を切り拓くための装置であり、さまざまな領域と共創することによってその力を発揮します。武蔵野美術大学はこれまでも多くの企業や自治体とともに共創してきました。今回、キリンビールさんの取り組みはお酒の未来を考えるということで、まさしく美術大学生の創造力を発揮できる機会であると考えています。すべての人が楽しめる酒場を学生たちのやわらかな発想から実現させていきたいと思います。

●キリンビール マーケティング部 ビール類カテゴリー戦略担当 西川琳太朗

当社は、世界で初めてアルコール分0.00%のノンアルコール・ビールテイスト飲料を発売するなど、「お酒の未来を創造する」という挑戦を続けてきました。価値観やライフスタイルが多様化する今だからこそ、飲む人も、飲まない人も、飲めない人も、誰もが自然にお酒の場を楽しめる文化をつくりたい。そんな思いから、「GREEN’S FREE ACTION」を始動いたしました。未来を担う若年層の皆さんと一緒に考え、創り、広げていくことで、一人でも多くのつながりが生まれ、少しでも明るい未来につながればうれしく思います。

「キリン グリーンズフリー」商品概要

●コンセプト：

爽やかな味わいで、気持ちが明るくなるノンアルコールビール。

●中味：

飲みごたえがありつつ、3種ホップ香る爽やかな味わい。

●パッケージ：

「グリーンズフリー」ならではの、爽やかで明るい印象のデザイン。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

- 商品名 「キリン グリーンズフリー」- 発売地域 全国- 発売日 2026年1月製造品からリニューアル品に順次切り替え- 容量・容器 350ml・缶、500ml・缶、334ml・小びん- 価格 オープン価格- アルコール分 0.00％- 製造工場 キリンビール取手工場、滋賀工場、岡山工場