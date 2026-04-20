株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊エレクトーン2026年5月号」を、2026年4月20日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年5月号の特集【ELS-03シリーズ研究 vol.1～アフタータッチエクステンション】では、3月号・4月号に引き続き"エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズ"の大きく進化した機能、「アフタータッチエクステンション」をご紹介します。講師に坂本有正さんを迎え、「アフタータッチエクステンション」のそれぞれ特徴や自由な使い方、また、譜例としてご用意した『愛の夢』で設定をしながら、新しい機能に迫ります。 「ライブ イベントレポート」は、ELS-03シリーズ発売直後に行われた『川上天馬 エレクトーンスペシャルライブ』や、大阪・三木楽器が主催、中野正英、高田和泉、倉沢大樹、鷹野雅史、富岡ヤスヤ、窪田宏の豪華6人が集結したコンサート「MIKI SPOT SPECIAL PRESENTS 2026 ELECTONE SUPER LIVE『BURST of SOUL 6』」の模様などをお伝えします。 スコアは読者の声にお応えしてソロ用楽譜を見やすくリニューアル！新機種ELS-03シリーズの対応データは2曲。「豊臣兄弟！」をSheet Music Store、ぷりんと楽譜、楽器店のMumaにて販売。また、「アニー・ローリー」は月刊エレクトーン2026年5月号のWeb ページより無料でダウンロードいただけます（期間限定）。

【収載楽曲】 ●オーケストラの館 ・豊臣兄弟！（木村秀彬） *NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』より ※ELS-03シリーズにも対応 ●マンスリー・スコア ・Five（嵐） ・爆裂愛してる（M!LK） ●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー ・花咲く旅路（原由子） ●リクエスト ・come again（m-flo） ●洋楽・名曲コレクション ・サンシャイン（スティーヴィー・ワンダー） ●ピアノ＆エレクトーン アンサンブルスコア ・果てない空（嵐） ●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾 ・アニー・ローリー ※対応機種はELS-03シリーズのみ (他の機種の対応はございません) ●レジスト作成資料付スコア ・名探偵コナン メイン・テーマ（大野克夫） *日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』メインテーマ 全9曲

【試聴動画】 https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone ※一部楽曲を除く 【別売レジストデータ】 ○対応機種： ELS-03G/ ELS-03X/ ELS-03XR/ ELS-03X 「豊臣兄弟！」「アニー・ローリー」のみ ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02 ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK ○データご購入： （1）Sheet Music Store（PCサイト） https://sheetmusic.jp.yamaha.com/pages/regist （2）Muma （3）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/ （4）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/ （2026年7月末で終了。ELS-03シリーズ用データの販売はございません）

商品情報

月刊エレクトーン2026年5月号

定価：1,430円（10％税込） 仕様：A4判縦／100ページ 発売日：2026年4月20日発売 JANコード：4912020610564 商品コード：GTM01102952 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102952

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610564 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQZSRZT

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP