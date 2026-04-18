この恋、ずっと見守りたい！青春BLレーベル『BeLuck文庫』2026年4月20日(月)より新刊が発売! !

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は『BeLuck文庫』の新刊を2026年4月20日(月)より全国書店にて発売開始いたします。

■BeLuck文庫 新刊情報 https://novema.jp/bookstore/beluck/202604

書籍発売情報

『不機嫌な秀才の視線が気になる』

著者：田中みな丸、イラストレーター：はなあられ

価格：803円（本体730円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1916-8

【あらすじ】 底辺高校に通う平凡男子・咲也には、最近地味に悩みがある。それは、バイト先のイケメン後輩・葵が自分にだけ激塩対応なこと…。葵は超進学校に通う秀才で、仕事はできるが無愛想。ここまで嫌われているならシフト変えるか…と考えていた矢先、それを知った葵がまさかの頬にキスをしてきて…!?普段の素っ気なさは好意の裏返しだったらしく、その日から溺愛モードに急変！「咲也さんを諦めるって選択肢はないんで、両思いになるしかないですね」秀才モテ後輩の愛し方は、計算なしで超強引！バイトから始まる美形後輩×平凡先輩BL！

『狼谷くんはただの後輩じゃない』

著者：栄円ろく、イラストレーター：虎太郎

価格：781円（本体710円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1917-5

【あらすじ】 野球部のマネージャー・柴山は、部員から慕われる世話焼きな高校生。ある日、ローテンションなイケメン後輩・狼谷に「先輩、笑ってください」と謎の無茶ぶりをされ…!?よくわからないまま受け入れるも、狼谷のお願いはだんだんエスカレートしていき――「恥ずかしそうにしている先輩を、誰にも見せたくないです」無自覚の独占欲は増していき、ついにデートまで誘われて…。これってただの後輩とするもんなの!?「もっと触れてもいいですか？」恋に鈍感な狼谷との青春は、かなり厄介な予感――！

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2143-c847e64879a9434d33e2d2fc3e58a78e.pdf