【5月限定】まるで花束を味わうショートケーキ。歌舞伎町で完売が続く“話題の青いケーキ”が今年も登場。

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株式会社 縁多

ネモフィラや紫陽花を思わせるライトブルーのケーキ、初夏を彩る特別なスイーツ体験を提供。


毎年大人気で完売する限定ケーキ、アールグレイショートケーキ

ShortCakeCompanyでは、季節ごとにテーマを設けたショートケーキを展開しており、5月の定番商品として人気を集めているのが「アールグレイショートケーキ」です。


これまで、紫陽花やマリンをテーマに展開してきた本シリーズ。2026年は、初夏に咲く花“ネモフィラ”をイメージした、淡く美しいライトブルーのショートケーキとして仕上げました。


繊細なクリームのデコレーションと、透明感のあるカラーリングで、初夏の空気感を表現しています。



繊細なデコレーションケーキを独り占めできる、大人の喜び

■ホールケーキを楽しむ、特別なひととき
おひとり様用の小さいホールケーキを提供する当店で、毎年完売が続くこのショートケーキ。見た目だけでなく、味にもこだわりを重ねています。自分だけのためにケーキを丸ごと味わう、そんな贅沢な時間をお楽しみいただけます。



上段にはオレンジ、下段にはアールグレイガナッシュやアプリコットがぎっしりと

■パティシエのこだわりが詰まった、特別なショートケーキ


使用している生クリームは、希少なジャージー生クリーム。コクがありながらも後味は軽やかで、甘さを抑えた上品な味わいに仕上げており、夜の時間帯でも心地よくお楽しみいただけます。


ケーキの中には、アールグレイの茶葉を使用したガナッシュに、コンポートアプリコットやフレッシュオレンジを重ね、紅茶の香りとフルーツの爽やかさを引き立てています。


今年はフルーツの構成にもこだわり、より軽やかで食後でも楽しみやすいバランスに仕上げています。




■レモンをかけると“薄紫”に変化。体験型のショートケーキ
特筆すべきは、スポイトに入ったレモンシロップをかけると、ケーキの色味が淡い紫に変化する体験型のデザイン。バタフライピーによる自然な色合いと、レモンの酸味による味の変化を同時に楽しめる、視覚と味覚の両方にアプローチした一品です。



⚫︎アールグレイショートケーキ　1,900円（税込）


特別なひと時を彩るアニバーサリープレート


ご希望のテキストが入れられる、人気のアニバーサリープレート

■ケーキとともに楽しめるアニバーサリープレート
提供時のお皿にメッセージを添えるサービスは、誕生日や記念日、サプライズ利用として多くのお客様にご好評いただいています。5月はブルーの花をあしらったデコレーションに、きらめくブルーシュガーやオーロラパウダーを施した涼しげなプレート。アールグレイショートケーキと並べることで、思わず見惚れるような美しい景色を演出します。



⚫︎アニバーサリープレート　2,000円（税込）
※3日前までの要予約／1日限定10枚


テイクアウト限定 アールグレイショートケーキ（4号サイズ）


3~4名様で楽しめる4号サイズの大きさは、胸がときめく可愛らしさ

■ご自宅でも楽しめるテイクアウト用のホールケーキ


4号サイズ（約3～4名様分）インパクトのあるデコレーションケーキは、ご家族やご友人との特別なひとときに最適です。店舗で提供している世界観を、そのままご自宅でお楽しみいただけます。



⚫︎テイクアウト アールグレーショートケーキ　価格：5,900円（税込）
※3日前までの要予約


シーンに合わせて選べる、2つのフロア


3階は広いカフェフロア（ご予約可）

■3階｜カフェフロア（ご予約可）

グループやデートでゆっくり楽しめるフロア。
淡いグレーで統一された、落ち着いた空間です。




・2名掛けテーブル席 ×11
・横並び席 ×2（アニバーサリープレートにおすすめ）
・ミニカウンター ×3席




※ご予約の場合：90分制
※通常利用：60分制



3階のおひとり様専用フロア（予約不可）

■2階｜おひとり様専用フロア（予約不可）

静かにケーキと向き合うための、カウンター「5席のみ」の特別な空間。ふらっと気軽に立ち寄りたい方におすすめです。


同フロアにはテイクアウト用ショーケースも併設し、定番商品をご用意しております。
※月替わりのおひとり様用アールグレイショートケーキはイートイン限定です


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■ご予約について

週末は満席および商品完売となる場合が多いため、ご予約でのご来店をおすすめしております。ご予約がない場合、アールグレイショートケーキおよびパフェは完売となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。


店舗概要

店名：ShortCakeCompany
所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第二 2階・3階


営業時間
⚫︎3階 カフェフロア
　17:00～24:00（最終入店 22:30）
　※金土祝前日 17:00～25:00（最終入店 24:00）


⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト
　18:00～23:00（最終入店 22:30）
公式HP：https://shortcakecompany.com/


IG：https://www.instagram.com/shortcakeco_


X：https://x.com/ShortCakeCo_



ゴールデンウィーク特別営業
たくさんの方にお越しいただけるよう、1時間前倒しで営業いたします。
期間：2026年4月29日(水)～2026年5月5日(火)
⚫︎3階 カフェフロア
　16:00～24:00（最終入店 22:30）
　※金土祝前日 16:00～25:00（最終入店 24:00）


⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト
　17:00～23:00（最終入店 22:30）



今年の初夏は、ShortCakeCompanyのアールグレイショートケーキで、華やかなひとときをお過ごしください。