【5月限定】まるで花束を味わうショートケーキ。歌舞伎町で完売が続く“話題の青いケーキ”が今年も登場。

ネモフィラや紫陽花を思わせるライトブルーのケーキ、初夏を彩る特別なスイーツ体験を提供。

株式会社 縁多毎年大人気で完売する限定ケーキ、アールグレイショートケーキ

ShortCakeCompanyでは、季節ごとにテーマを設けたショートケーキを展開しており、5月の定番商品として人気を集めているのが「アールグレイショートケーキ」です。

これまで、紫陽花やマリンをテーマに展開してきた本シリーズ。2026年は、初夏に咲く花“ネモフィラ”をイメージした、淡く美しいライトブルーのショートケーキとして仕上げました。

繊細なクリームのデコレーションと、透明感のあるカラーリングで、初夏の空気感を表現しています。

繊細なデコレーションケーキを独り占めできる、大人の喜び

■ホールケーキを楽しむ、特別なひととき

おひとり様用の小さいホールケーキを提供する当店で、毎年完売が続くこのショートケーキ。見た目だけでなく、味にもこだわりを重ねています。自分だけのためにケーキを丸ごと味わう、そんな贅沢な時間をお楽しみいただけます。

上段にはオレンジ、下段にはアールグレイガナッシュやアプリコットがぎっしりと

■パティシエのこだわりが詰まった、特別なショートケーキ

使用している生クリームは、希少なジャージー生クリーム。コクがありながらも後味は軽やかで、甘さを抑えた上品な味わいに仕上げており、夜の時間帯でも心地よくお楽しみいただけます。

ケーキの中には、アールグレイの茶葉を使用したガナッシュに、コンポートアプリコットやフレッシュオレンジを重ね、紅茶の香りとフルーツの爽やかさを引き立てています。

今年はフルーツの構成にもこだわり、より軽やかで食後でも楽しみやすいバランスに仕上げています。

■レモンをかけると“薄紫”に変化。体験型のショートケーキ

特筆すべきは、スポイトに入ったレモンシロップをかけると、ケーキの色味が淡い紫に変化する体験型のデザイン。バタフライピーによる自然な色合いと、レモンの酸味による味の変化を同時に楽しめる、視覚と味覚の両方にアプローチした一品です。

⚫︎アールグレイショートケーキ 1,900円（税込）

特別なひと時を彩るアニバーサリープレート

ご希望のテキストが入れられる、人気のアニバーサリープレート

■ケーキとともに楽しめるアニバーサリープレート

提供時のお皿にメッセージを添えるサービスは、誕生日や記念日、サプライズ利用として多くのお客様にご好評いただいています。5月はブルーの花をあしらったデコレーションに、きらめくブルーシュガーやオーロラパウダーを施した涼しげなプレート。アールグレイショートケーキと並べることで、思わず見惚れるような美しい景色を演出します。

⚫︎アニバーサリープレート 2,000円（税込）

※3日前までの要予約／1日限定10枚

テイクアウト限定 アールグレイショートケーキ（4号サイズ）

3~4名様で楽しめる4号サイズの大きさは、胸がときめく可愛らしさ

■ご自宅でも楽しめるテイクアウト用のホールケーキ

4号サイズ（約3～4名様分）インパクトのあるデコレーションケーキは、ご家族やご友人との特別なひとときに最適です。店舗で提供している世界観を、そのままご自宅でお楽しみいただけます。

⚫︎テイクアウト アールグレーショートケーキ 価格：5,900円（税込）

※3日前までの要予約

シーンに合わせて選べる、2つのフロア

3階は広いカフェフロア（ご予約可）■3階｜カフェフロア（ご予約可）

グループやデートでゆっくり楽しめるフロア。

淡いグレーで統一された、落ち着いた空間です。

・2名掛けテーブル席 ×11

・横並び席 ×2（アニバーサリープレートにおすすめ）

・ミニカウンター ×3席

※ご予約の場合：90分制

※通常利用：60分制

3階のおひとり様専用フロア（予約不可）■2階｜おひとり様専用フロア（予約不可）

静かにケーキと向き合うための、カウンター「5席のみ」の特別な空間。ふらっと気軽に立ち寄りたい方におすすめです。

同フロアにはテイクアウト用ショーケースも併設し、定番商品をご用意しております。

※月替わりのおひとり様用アールグレイショートケーキはイートイン限定です

──────────────────■ご予約について

週末は満席および商品完売となる場合が多いため、ご予約でのご来店をおすすめしております。ご予約がない場合、アールグレイショートケーキおよびパフェは完売となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

店舗概要

店名：ShortCakeCompany

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第二 2階・3階

営業時間

⚫︎3階 カフェフロア

17:00～24:00（最終入店 22:30）

※金土祝前日 17:00～25:00（最終入店 24:00）

⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト

18:00～23:00（最終入店 22:30）

公式HP：https://shortcakecompany.com/

IG：https://www.instagram.com/shortcakeco_

X：https://x.com/ShortCakeCo_



ゴールデンウィーク特別営業

たくさんの方にお越しいただけるよう、1時間前倒しで営業いたします。

期間：2026年4月29日(水)～2026年5月5日(火)

⚫︎3階 カフェフロア

16:00～24:00（最終入店 22:30）

※金土祝前日 16:00～25:00（最終入店 24:00）

⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト

17:00～23:00（最終入店 22:30）

今年の初夏は、ShortCakeCompanyのアールグレイショートケーキで、華やかなひとときをお過ごしください。