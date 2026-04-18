【5月限定】まるで花束を味わうショートケーキ。歌舞伎町で完売が続く“話題の青いケーキ”が今年も登場。
ネモフィラや紫陽花を思わせるライトブルーのケーキ、初夏を彩る特別なスイーツ体験を提供。
毎年大人気で完売する限定ケーキ、アールグレイショートケーキ
ShortCakeCompanyでは、季節ごとにテーマを設けたショートケーキを展開しており、5月の定番商品として人気を集めているのが「アールグレイショートケーキ」です。
これまで、紫陽花やマリンをテーマに展開してきた本シリーズ。2026年は、初夏に咲く花“ネモフィラ”をイメージした、淡く美しいライトブルーのショートケーキとして仕上げました。
繊細なクリームのデコレーションと、透明感のあるカラーリングで、初夏の空気感を表現しています。
繊細なデコレーションケーキを独り占めできる、大人の喜び
■ホールケーキを楽しむ、特別なひととき
おひとり様用の小さいホールケーキを提供する当店で、毎年完売が続くこのショートケーキ。見た目だけでなく、味にもこだわりを重ねています。自分だけのためにケーキを丸ごと味わう、そんな贅沢な時間をお楽しみいただけます。
上段にはオレンジ、下段にはアールグレイガナッシュやアプリコットがぎっしりと
■パティシエのこだわりが詰まった、特別なショートケーキ
使用している生クリームは、希少なジャージー生クリーム。コクがありながらも後味は軽やかで、甘さを抑えた上品な味わいに仕上げており、夜の時間帯でも心地よくお楽しみいただけます。
ケーキの中には、アールグレイの茶葉を使用したガナッシュに、コンポートアプリコットやフレッシュオレンジを重ね、紅茶の香りとフルーツの爽やかさを引き立てています。
今年はフルーツの構成にもこだわり、より軽やかで食後でも楽しみやすいバランスに仕上げています。
■レモンをかけると“薄紫”に変化。体験型のショートケーキ
特筆すべきは、スポイトに入ったレモンシロップをかけると、ケーキの色味が淡い紫に変化する体験型のデザイン。バタフライピーによる自然な色合いと、レモンの酸味による味の変化を同時に楽しめる、視覚と味覚の両方にアプローチした一品です。
⚫︎アールグレイショートケーキ 1,900円（税込）
特別なひと時を彩るアニバーサリープレート
ご希望のテキストが入れられる、人気のアニバーサリープレート
■ケーキとともに楽しめるアニバーサリープレート
提供時のお皿にメッセージを添えるサービスは、誕生日や記念日、サプライズ利用として多くのお客様にご好評いただいています。5月はブルーの花をあしらったデコレーションに、きらめくブルーシュガーやオーロラパウダーを施した涼しげなプレート。アールグレイショートケーキと並べることで、思わず見惚れるような美しい景色を演出します。
⚫︎アニバーサリープレート 2,000円（税込）
※3日前までの要予約／1日限定10枚
テイクアウト限定 アールグレイショートケーキ（4号サイズ）
3~4名様で楽しめる4号サイズの大きさは、胸がときめく可愛らしさ
■ご自宅でも楽しめるテイクアウト用のホールケーキ
4号サイズ（約3～4名様分）インパクトのあるデコレーションケーキは、ご家族やご友人との特別なひとときに最適です。店舗で提供している世界観を、そのままご自宅でお楽しみいただけます。
⚫︎テイクアウト アールグレーショートケーキ 価格：5,900円（税込）
※3日前までの要予約
シーンに合わせて選べる、2つのフロア
3階は広いカフェフロア（ご予約可）
■3階｜カフェフロア（ご予約可）
グループやデートでゆっくり楽しめるフロア。
淡いグレーで統一された、落ち着いた空間です。
・2名掛けテーブル席 ×11
・横並び席 ×2（アニバーサリープレートにおすすめ）
・ミニカウンター ×3席
※ご予約の場合：90分制
※通常利用：60分制
3階のおひとり様専用フロア（予約不可）
■2階｜おひとり様専用フロア（予約不可）
静かにケーキと向き合うための、カウンター「5席のみ」の特別な空間。ふらっと気軽に立ち寄りたい方におすすめです。
同フロアにはテイクアウト用ショーケースも併設し、定番商品をご用意しております。
※月替わりのおひとり様用アールグレイショートケーキはイートイン限定です
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■ご予約について
週末は満席および商品完売となる場合が多いため、ご予約でのご来店をおすすめしております。ご予約がない場合、アールグレイショートケーキおよびパフェは完売となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
店舗概要
店名：ShortCakeCompany
所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第二 2階・3階
営業時間
⚫︎3階 カフェフロア
17:00～24:00（最終入店 22:30）
※金土祝前日 17:00～25:00（最終入店 24:00）
⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト
18:00～23:00（最終入店 22:30）
公式HP：https://shortcakecompany.com/
IG：https://www.instagram.com/shortcakeco_
X：https://x.com/ShortCakeCo_
ゴールデンウィーク特別営業
たくさんの方にお越しいただけるよう、1時間前倒しで営業いたします。
期間：2026年4月29日(水)～2026年5月5日(火)
⚫︎3階 カフェフロア
16:00～24:00（最終入店 22:30）
※金土祝前日 16:00～25:00（最終入店 24:00）
⚫︎2階 おひとり様専用カウンター＆テイクアウト
17:00～23:00（最終入店 22:30）
今年の初夏は、ShortCakeCompanyのアールグレイショートケーキで、華やかなひとときをお過ごしください。