株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)は2025年11月30日(日)に、グランドオープンした、「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-(ユブネ サウナパーク)」2026年4月18日(土)、料金プランと営業時間をリニューアルしたことをお知らせいたします。





当社は、東京・千葉・茨城・山梨・岐阜・大阪において「稲城天然温泉 季乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「多摩境天然温泉 森乃彩」「南柏天然温泉 すみれ」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」「湯舞音 龍ケ崎店」「湯舞音 袖ケ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」の14店舗を運営しており、今回、オープンいたしました「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」で15店舗目の運営となります。









■料金プラン・営業時間のリニューアル【2026年4月18日スタート】

熱を帯びた湯に包まれ、冷たい水で身体を引き締め、外気に吹かれながら、ふっと力が抜けていくあの感覚。

気づけば、何も考えず、ただ“心地いい”だけの時間。

埼玉県羽生市のエンタメ型スーパー銭湯「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」は、2026年4月18日(土)、料金プランと営業時間をリニューアル。

“ただのお風呂”でも、“ただのサウナ”でもない、「1日を楽しむ場所」へ進化します。





本リニューアルは、

「ご利用シーンに合わせて選べるプランの拡充」

「より気軽にご利用いただける料金設計」

を目的としており、利用シーンに応じて選べる2つのプランを軸に、より自由度の高い施設へと進化いたしました。









■料金(新プラン)

【ご入浴プラン】※男女共用スパエリア利用不可

平日 800円／土日祝 1,000円

→一息つきたい時、定期的なリフレッシュならご入浴プランがオススメ！





【サウナパークプラン】※入浴+男女共用スパエリア

平日 1,300円／土日祝 1,600円

→遊ぶ！くつろぐ！ととのう！ガッツリ楽しむならサウナパークがオススメ！





【子供】※レンタル品なし

3歳以上12歳未満 300円／3歳以下 無料！

→ 家族サウナ、はじめませんか？





【回数券】

5回券 6,000円

※サウナパークプラン×5回分

※土日も追加料金なし、半年有効！

→「気軽さ」と「満足感」を両立した設計へ





4月18日 新プラン開始





■営業時間

※2026年4月18日(土)より、運営体制の見直しに伴い営業時間を変更しております。

旧営業時間：09:00～24:00

新営業時間：10:00～24:00(最終受付23:00)









■ここが違う -はにゅうの湯-

扉を開けた瞬間から、そこはもう日常ではありません。

音楽とともに熱波が押し寄せる「エンタメサウナ」、思わず笑顔になる温水プール、空を見上げながらととのう外気浴。





さらに、男女で楽しめる男女共用スパエリア「ウェルネスガーデン」では、「サウナ＝一人の時間」という常識すら変わります。

友人と、恋人と、家族と。もちろん一人でも。

ここでは、“過ごし方そのもの”が主役です。









■選べる2つの楽しみ方

― 気軽に整う「ご入浴プラン」

熱を帯びた湯に包まれ、冷たい水に触れる。

サウナの余韻も時折まといながら、静かな外気に身をゆだねる上質な時間。

温もりと涼しさがゆっくりと交わり、外気の静けさが心地よさを更に深める。





ご入浴プラン





― 1日遊び尽くす「サウナパーク」

水着・ポンチョ・サウナ着を着て、ご家族・カップル・お友達同士はもちろん、おひとりでも安心してサウナをご利用いただけます。

サウナの後は水風呂でリフレッシュして、心も体も“ととのう”爽快体験を！

あなたらしいスタイルで、自由にサウナを楽しんでみませんか？





サウナパークプラン





■イベント

“近くに住んでてよかった”と思える特典

対象地域（羽生・加須・行田・熊谷・鴻巣・久喜・館林・古河）にお住まいの方限定で、





【入館料100円引きキャンペーンを実施中！】





日常使いにも、ふらっと立ち寄る休日にも。

“行こうかな”が“今行こう”に変わるきっかけに。

※受付時に対象画像のご提示が必要です

※1画面につきグループ全員利用可

※他割引・回数券との併用不可

※使用期限：2026年5月31日まで





「地域共通割」※添付資料通り





―お風呂が“遊び場”に変わる「彩り湯」

・4月18日・19日

▼OFF COLAの湯

┗湯けむりの中に広がるスパイスの香り。

┗まるで“飲めないクラフトコーラ”に浸かる、新感覚のバスタイム。





・4月25日・26日

▼ネモフィラ湯

┗一面に広がる春の青。

┗花畑に包まれるような、やさしく透き通る癒しのひとときをアヒルちゃんとともに。





・“世界基準”の熱狂体験 -SPECIAL EVENT AUFGUSS-

▼4月22日 世界王者「みさき」

▼4月29日 世界大会出場「オジ・マービック」

┗風が走る。熱が踊る。

┗ただ汗をかくだけじゃない、“魅せる熱波”がここにある。





・思わず笑ってしまう、熱い戦い

▼4月26日

┗激アツ早食いカップ

┗辛さと熱さの限界に挑め。

┗見ているだけでも盛り上がる、“汗と笑い”が止まらない参加型イベント。





OFF COLAの湯

ネモフィラ湯

みさきさん アウフグース

オジ・マービックさん アウフグース

激アツ早食いカップ





■おふろ × サウナ × リラックス。新しい“整う”がここにある。

ととのう前に、まずはおふろ。

何も考えず、ただ湯に身を預ける時間。

それだけで、今日がちょっと良い日に変わります。





音楽に包まれるエンタメサウナ、炎と石に囲まれるロックサウナ、空を感じる外気浴。静かに整うもよし、みんなで盛り上がるもよし。





「今日はどんな時間にする？」

その選択から、もう楽しい。





館内フォトスポット





施設内には、男女別の浴室と男女共用で楽しめる屋外エリアをご用意しており、男女別の浴室では季節に応じて設定を変える［露天風呂］、厳選した生薬・ハーブを使用した［彩り湯］、深さ90cmの［冷水風呂］の3種類をお楽しみいただけます。





浴室(内風呂：彩り湯)





おふろでしっかり温まったその先に、感覚を一気に切り替える時間。

音楽とともに吹き抜ける、爆風ミュージックロウリュ。

気持ちよさのギアが、もう一段上がります。





爆風ミュージックロウリュ





男女共用で楽しめる男女共用 スパエリア「WELNESS GARDEN」、解放。

専用サウナ着や水着に着替えた瞬間、ここから先は、日常じゃない。

サウナの熱気を眺めながら、じっくり浸かれる［くつろぎ湯］。

空と風を全身で感じる、開放感MAXの［水風呂］。

そして、視線を奪うーー店舗ロゴを底に刻んだ深さ120cmのシンボリック［プール］。





浸かる、冷やす、遊ぶ。おふろとサウナの楽しみ方が、ここで一段進化します。





WELNESS GARDEN くつろぎ湯

WELNESS GARDEN プール





サウナは、2タイプ。選ぶ前から、もう楽しい。

テーマパークのような外観に、揺らめく炎とペレットストーブの温もり。

包み込むような熱がクセになる［ROCK SAUNA］。





そしてもうひとつは、光と音が支配するステージ。

照明演出とともに展開されるミュージックロウリュ、熱と感情を一気に高めるアウフグース。

サウナが“観るもの”から“体感するエンタメ”へ変わる［ENTAME SAUNA］。





静かに熱を楽しむか。派手に、ととのうか。

どちらも、正解です。





ENTAME SAUNA





熱せられたストーブにアロマ水をかけて発生させた蒸気を、スタッフがタオルや扇子を使用し、扇ぐことで入浴者に熱風を送るサウナの入浴方法です。

ドイツ発祥の文化で、蒸気を浴びることで発汗作用を促し、体感温度を急上昇させることで爽快感が得られます。





入浴の余韻を、そのまま“ととのい”へ。

全身を一気に目覚めさせる［ジェットシャワー］、刺激がクセになる［冷水ガッシングシャワー］。

そして、風を感じて深呼吸できる［外気浴スペース］と、静かに自分と向き合う［ととのい小屋］。

最後の一分まで、気持ちよさは続きます。





ととのい小屋





「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」では、内気浴から外気浴まで、充実した“ととのい”スペースが多数用意されています。

屋外には開放感あふれる展望外気浴エリアや、ゆらゆら揺れる外気浴ブランコ、夜空の下でリラックスできるテラス席など、心と身体を深く癒やすロケーションが満載。

さらに屋内には、ととのい小屋と呼ばれる落ち着いた空間もあり、温冷交代浴の後に静かに身体を休めることができます。





外気浴スペース

外気浴ブランコ





ととのったあとは、しっかり“ダラける”時間もご用意。休憩スペースにはソファ＆テーブル、つい読み込んでしまうコミックコーナーを完備。コンパクトながら、気づけば長居してしまう心地よさです。

さらにレストランスペースでは、スポーツ観戦を楽しみながら、おふろ・サウナ後の身体に沁みる美味しい食事を。

浸かって、整って、食べて、休む。最後まで抜かりありません。





休憩スペース





■施設概要

店舗名称 ： YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-

TEL ： 048-598-6437

所在地 ： 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281-7

イオンモール羽生noNIWAエリア内

アクセス ： [電車]東武伊勢崎線「南羽生駅」下車徒歩約30分

[バス]東武伊勢崎線 / 秩父鉄道「羽生駅」下車後、

朝日自動車バスにて「イオンモール羽生」より徒歩5分

営業時間 ： 10:00～24:00(最終受付23:00)

レストラン： 11:00～23:00(LO 22:30)

屋外エリア： 10:00～23:00

定休日 ： 不定期(年2回のメンテナンス休館を予定)

料金案内 ： ※HPにてご確認ください

公式HP ： https://yubune-sauna-park.com/





施設内容 ：

《男女別浴室》

【浴槽】 彩り湯／露天風呂／冷水風呂

【サウナ】男性：12席 女性：12席

爆風ミュージックロウリュ





《男女共用 スパエリア「WELNESS GARDEN」》

【浴槽】 くつろぎ湯／水風呂／プール

【サウナ】 ENTAME SAUNA 約45席／ROCK SAUNA 約15席

【休憩スペース】外気浴エリア／ととのい小屋

［ジェットシャワー］［冷水ガッシングシャワー］完備