黒T専門店「#000T」×最高峰カットソーブランド「FilMelange」、共同制作した黒Tシャツを4/17(金)より数量限定販売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

黒×高機能”に特化したアパレルブランド「Macqlo/マックロ」や黒T専門店「#000T/クロティ」を展開する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、最高峰カットソーブランド「FilMelange/フィルメランジェ」と黒T専門店「#000T」が共同制作した黒T「【Exclusive】MILES」を、4月17日(金)より黒T専門店「#000T」にて数量限定で発売いたします。

“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は2024年3月にローンチしました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30～40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。同年6月に渋谷の宮下パークに旗艦店「Macqlo MIYASHITA PARK」をオープン。同店内に、世界初の白T専門店「#FFFFFFT/シロティ」のオーナーと共同プロデュースした黒T専門店「#000T」をオープンしています。「#000T」は黒無地Tシャツのみを取り扱い、国内外から厳選した常時40種類の黒Tシャツを販売しています。

黒T専門店「#000T」

この度、最高峰カットソーブランド「FilMelange/フィルメランジェ」と黒T専門店「#000T」が共同制作した黒T「【Exclusive】MILES」を、4月17日(金)より黒T専門店「#000T」にて数量限定で発売いたします。

FilMelangeは、東京発の素材と縫製に極限までこだわったカットソーブランド。原料である「わた」の選定から、「糸」「生地」「縫製」に至るまで自社開発を徹底し、柔らかく、軽く、うつくしい生地へ編み立て、日本の匠と呼ぶに相応しい職人たちが仕立てた最高品質のカットソーを提供しています。

本商品の素材には、世界三大高級綿のエジプト産エクストラロングステープル（超長繊維）ギザコットンを原料に、丸編みの産地である和歌山でもトップクラスのニッターにより、別注の編み機で作り上げられたFilMelangeを代表する素材「ニューリンダ天竺」を使用しています。超長綿特有の滑らかなシルキータッチによる極上の肌触り。緻密な度目調整により、タフさと上品な光沢を両立しました。

本商品は、FilMelangeと#000Tのみの限定販売となります。

■【Exclusive】MILES 商品概要

商品：【Exclusive】MILES \11,000(+tax)

サイズ展開：03(S)/04(M)/05(L)

素材：コットン100% MADE IN JAPAN

■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

｜Macqlo公式オンラインストア：https://macqlo.jp

■黒T専門店「#000T」とは

黒無地Tシャツのみを取り扱い、国内外から厳選した常時数十種類の黒Tが集結する専門店。世界初の白Ｔ専門店「#FFFFFFT」のオーナー夏目拓也氏と共同プロデュースしました。生地、デザイン、黒の色味、生産国や背景にあるストーリーまで、様々な個性を持つ黒Tを直接見て、触れて、着比べることで、どんな人でも理想の一枚に出会える、世界でもここでしかできない唯一無二の体験を提供します。

｜#000T 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/000t_macqlo

■FilMelangeとは

東京で誕生した、素材と縫製に極限までこだわったカットソーブランド。原料である「わた」の選定から、「糸」「生地」「縫製」に至るまで自社開発を徹底。柔らかく、軽く、うつくしい生地へ編み立て、日本の匠と呼ぶに相応しい職人たちが仕立てた最高品質のカットソーを提供しています。

｜FilMelange公式オンラインストア：https://filmelange.com

■Macqlo MIYASHITA PARK / #000T

営業時間：11:00～21:00

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 2F

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F