母の日限定｜感謝をカタチに　子どもでも買える「ラッププレート」　5日間限定・300個のみ特別販売（プレゼントタグ付き）

株式会社クリエックスプレゼント付属タグを取付けた例と笑顔での調理風景のイメージ図です

生活の中の小さな不便を解決する製品開発を行う株式会社クリエックス(https://www.creax-pack.com)（本社：愛知県一宮市、代表取締役：小林秀樹）は、食品ラップの巻き戻りを防止する補助具「ラッププレート」の母の日限定企画商品を、期間限定・数量限定にて販売いたします。

本企画は、日々家事を担うお母さんへの感謝を形にすることを目的に、「子どものお小遣いでも購入できる価格帯」を意識して企画された特別販売です。

■企画概要

- 商品名：母の日限定 ラッププレート（プレゼントタグ付き）- 販売数量内訳（合計300個）・22cmタイプ：150個・30cmタイプ：150個- 注文受付期間：4月20日 ～ 4月24日（5日間限定）- 販売サイト：ラップスター公式オンラインショップhttps://creax.theshop.jp/←注文こちら(https://creax.theshop.jp/)- 発送方法：4/27より普通郵便で順次発送（５営業日到着予定）

弊社サイトのみ販売品です。ラップスター公式オンラインショップ(https://creax.theshop.jp)

限定品が完売次第終了しますが、通常品でも購入可能で他に業務用ホルダーなど、取り揃えています。

■商品コンセプト

「ありがとう」を、毎日の“ちょっと楽”に変える【左図】プレゼントタグを付けた状態 【中央図】造花をプラスしアレンジ 【右図】リボンをプラスしアレンジ

本商品は、日々の料理の中で多くの家庭が感じている

- ラップが巻き戻る- クシャクシャになりイライラ- 先端が分からず取り出しにくい

といった小さなストレスを解消するために開発されました。

■母の日限定仕様（今回のポイント）

こんな時イライラしませんか！プレゼントしたら思わず笑顔に（イメージ）・ プレゼントタグ付きパッケージ・そのまま渡せるギフト仕様・ 子どもでも買える価格設計

「自分のお小遣いで買う体験」を重視（税込、送料込み）

今回は、コスパの良い透明タイプをご用意しました。（22cm＝1100円 / 30cm＝1200円）

・ 数量限定300個のみ

■ご購入方法

（基本）付属プレゼントタグを貼付（アレンジ１）百均の造花をプラス（アレンジ２）百均のリボンをプラス

ラップスター公式オンラインショップラップスター公式オンラインショップ(https://creax.theshop.jp)

クリエックスが運営するオンラインショップのみで購入できます

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■ラッププレートの特長

- 市販ラップに差し込むだけの簡単装着- 静電気を活用した巻き戻り防止構造- 次回使用時もスムーズに取り出せるフラップ機構- 水洗い可能で繰り返し使用OK22cmと30cmの２サイズ溝に差し込むだけ簡単装着！フイルムが巻き戻らずつかみ易い洗っても永久的にくっつく！

家庭用だけでなく、飲食店など業務用途でも評価されている実用性の高い商品です

■開発者コメント

株式会社クリエックス

代表取締役 小林秀樹

日々当たり前のように料理をしてくれるお母さんに対して、

「何かしてあげたい」と思う気持ちはあっても、

子どもが実際に行動に移す機会は多くありません。

だからこそ今回、

“子ども自身が買える価格で贈れる商品”

という点に強くこだわりました。

この商品を通じて、

「ありがとう」が自然に伝わるきっかけになれば嬉しく思います。

■会社概要・お問い合わせ

心のこもったプレゼントで笑顔に！【会社概要】

社名：株式会社クリエックス

所在地：愛知県一宮市

代表取締役：小林秀樹

事業内容：企画・開発・製造、共同開発、技術コンサルティング

ホームページ：https://www.creax-pack.comECサイト（公式オンラインショップ）：https://creax.theshop.jp/【問合せ先）

メール：info@creax-pack.com

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