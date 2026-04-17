株式会社ワサビ、外国籍社員比率が約27%に拡大｜ミャンマー法人設立・ベトナム開発強化でグローバル採用を推進

株式会社ワサビ

越境EC支援を展開する株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史）は、海外展開の加速に伴い社内の多様化が進み、現在では日本をはじめ、中国・台湾・ニュージーランド・ミャンマー・ベトナム・インドネシアの7カ国にわたる国籍のメンバーが在籍し、全社員（45名）の約26.7%を外国籍スタッフが占める体制へと拡大（※1）したことをお知らせいたします。

※2026年4月 自社調べ

外国人労働者が過去最多、企業のグローバル採用が加速

引用：厚生労働省「令和7年10月末時点の外国人雇用状況」（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html）

厚生労働省が発表した「令和7年10月末時点の外国人雇用状況」によると、日本国内の外国人労働者数は2,571,037人に達し、過去最多を更新しています。越境EC向けソリューション事業を展開する当社においても、事業の性質上、以前よりグローバルな人材活用を積極的に推進してきました。現在では、日本全国からのリモートワークに加え、海外からフルリモートで勤務するメンバーも在籍しており、国境を越えて優秀な人材が集まる組織へと成長しています。

越境ECにおいては、各国の商習慣や言語理解が不可欠です。そのため、人材の多国籍化は事業成長の基盤となっています。

ミャンマー法人の設立と、ベトナム等での開発体制強化

グローバル化をさらに加速させるため、昨年度、ミャンマー法人「WASABI COMPANY LIMITED」を設立。ミャンマー法人では1年以内に100人以上の雇用創出を目指しており、地域経済への貢献も視野に入れています。

さらに、本年にはベトナムなどを中心としたオフショア開発も事業内容に含めており、アジア圏の技術者との連携を深めながら越境ビジネスの基盤を強化しています。

SNS採用広報で、海外人材から応募増加

2024年12月より開始したSNS採用広報では、Youtube・TikTok・Instagramなどを中心に、「日本で暮らす外国人の生活」など多様性を尊重したユニークなコンテンツを発信。海外在住の方からの求人問い合わせが増加し、応募者からは「SNSを見て応募した。ユニークな方が集まっている企業だと感じた」などの意見が出ています。

多国籍人材を支える社内制度の整備

国籍を問わず全スタッフが最大限に能力を発揮できるよう、会社としての支援体制も強化しています。外国籍スタッフの円滑なコミュニケーションを後押しするための「日本語能力試験N1取得者への資格手当」をはじめ、一人ひとりの強みや挑戦を公正に評価する「複線型人事制度」などの人事評価制度を導入し、自律的なキャリア形成を支援しています。

今後の展望：成長する越境EC市場で各種ソリューションを展開

経済産業省の調査では、2024年の世界の越境EC市場規模は2034年には6.72兆USドルにまで拡大すると予測されています。2025年から2034年の年平均成長率は約23.1%と推計されており、越境ECの市場規模は拡大し続けていくと見られています。

引用：経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.html）

世界越境EC市場の拡大は、単なるトレンドではなく、ビジネスの前提が「国境を越えること」へとシフトしている兆しです。株式会社ワサビは、今回のミャンマー法人設立と組織の多国籍化を「第二の創業期」と位置づけ、さらなる展開を加速させてまいります。

株式会社ワサビ 採用サイトはこちら :https://wasabi-inc.biz/official/recruit/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260417_recruit

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ） について

リユース事業では、販路拡大、業務効率化など、さまざまな課題が存在します。



具体的には、在庫管理や出品作業が属人化しやすく、マンパワーに依存してしまうケースや、実店舗とECを交えた販売施策を進めたいものの、日々の業務負荷がボトルネックとなっているケースも少なくありません。



ワサビスイッチは、こうしたリユース事業における課題解決に特化したEC一元管理システムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイト(https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260417_recruit)にてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260417_recruit

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース特化EC一元管理システム「ワサビスイッチ」をはじめ、イベント・コミュニティ運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）/ マーケットプレイス運営（企画・開発・運営）/ 物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260417_recruit(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260417_recruit)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



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