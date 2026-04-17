【オイシックス新潟アルビレックスBC】桑田真澄CBOが侍ジャパン U‐12 日本代表監督に就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、本年 8 月 9 日から中国・杭州市で開催される「第 12 回 BFA U-12 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパン U-12 日本代表監督を桑田真澄CBO（ベース・ボール・オフィサー、以下：CBO）が務めることが決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当球団のCBOとの兼務となります。

■経歴

名前：桑田 真澄(くわた ますみ)

生年月日：1968年4月1日

選手経歴：：PL 学園高-読売ジャイアンツ-ピッツバーグ・パイレーツ

引退後経歴：読売ジャイアンツ 一軍投手チーフコーチ補佐（2021～）、

投手チーフコーチ（2022～）、ファーム総監督（2023～）、二軍監督（2024～）、

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ CBO（2026～）



■桑田CBOコメント

日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。

野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。

また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。

日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います。



■大会概要

大 会 名 ： 第 12 回 BFA U-12 アジア野球選手権

期 間 ： 2026 年 8 月 9 日（日）～8 月 15 日（土）

開 催 地 ： 中国・杭州市 出場国・地域 ： 8 チーム（※現在、参加国・地域は未定）

主 催 ： アジア野球連盟（BFA）

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。