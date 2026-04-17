「TIPA World Awards 2026」でSigmaのレンズ3本が部門賞を受賞

株式会社シグマ

株式会社シグマ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：山木和人）のSigma 35mm F1.2 DG II | Art、Sigma 200mm F2 DG OS | Sports、Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryが、「TIPA World Awards 2026」の部門賞を受賞致しました。

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art

受賞部門：BEST FULL FRAME WIDE ANGLE PRIME LENS

受賞理由：昨今のレンズのトレンドは、最新のカメラデザインの動向と一致しており、静止画と動画の双方にメリットをもたらす、より小型で軽量、かつ応答性の高い製品が求められています。この大口径広角フルサイズ用レンズは、従来モデルと比較して重量を30％、全長を20％削減しました。また、リニアモーターHLA（High-response Linear Actuator）を採用することで、より高速かつ静粛なオートフォーカスを実現するとともに、フォーカスブリージングを大幅に抑制しています。さらに、絞りリングの「デクリック」機構とあわせて、従来モデルよりも動画撮影に最適なレンズとなっています。11枚羽根の円形絞りは、よりクリエイティブな表現を可能にする滑らかなボケ味を実現します。

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a025_35_12/

Sigma 200mm F2 DG OS | SPORTS

受賞部門：BEST FULL FRAME TELEPHOTO PRIME LENS

受賞理由：堅牢なマグネシウム合金のボディを採用したこの高性能望遠レンズは、プロのスポーツ、ポートレート、ネイチャー、そして低照度下での撮影を行うフォトグラファーに最適です。AFトラッキングは正確かつ高速、そして静粛であり、一般的な撮影に適したモード1、流し撮りに最適なモード2の2つの手振れ補正モードにおいて、驚異的な6.5段分※の手ブレ補正効果を発揮します。フィールドで直面する過酷な撮影条件にも対応し、フレアやゴースト、さらには強い逆光を補正・抑制するコーティングが施されています。また、持ち運び用のハンドルとしても機能するアルカスイス互換の三脚座を備えており、三脚を使った固定撮影から手持ちでのアクション撮影への素早く簡単な移行を実現しています。

※ CIPA準拠による（35mmフルサイズカメラを使用し、焦点距離200mmにて測定）

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/lenses/s025_200_2/

Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary

受賞部門：BEST FULL FRAME SUPERZOOM LENS

受賞理由：Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryは、コンパクトで軽量な設計ながら、超広角から望遠までの驚異的なズームレンジを実現し、卓越した汎用性と実用性を提供します。旅行、ドキュメンタリー、そして日常の撮影に最適であり、レンズを交換することなく、広大な風景、ダイナミックなストリートシーン、遠くの被写体までを捉えることができます。特に、信頼性の高い光学性能とスムーズなズーム操作の組み合わせにより、本格的な写真撮影をより多くの人々にとって身近なものにします。そして、魅力的な価格でありながら、この汎用性の高い1本で、フォトグラファーが完全なビジュアルストーリーを紡ぎ出すことを可能にします。

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c025_20_200_35_63/

TIPA について

TIPA（Technical Image Press Association）は、ヨーロッパおよび世界各国の有力なカメラ・映像関連専門誌約30誌の編集長とテクニカルエディターによって構成される団体です。1991年以来、年に一度、過去1年間に発表された映像関連製品の中から、カテゴリーごとに最も優れた製品を選出しています。

https://www.tipa.com/

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす

Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。

www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com)





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