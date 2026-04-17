昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉が、昭和の日に開催する「レトロカー展」に向けて、参加していただけるレトロカーを募集します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年4月29日（水）の「昭和の日」に玉川温泉で開催予定の「レトロカー展示イベント」に向けて、展示にご協力いただけるレトロカーを募集します。

「昭和レトロ」をコンセプトにしている玉川温泉は、昭和の懐かしさを楽しんでほしい、また昭和の時代を知らない人にも昭和の魅力を知ってほしいとさまざまなイベントを実施しています。玄関先には、昭和を代表する三輪自動車「ミゼット」を常設展示しており、お客さまを出迎えています。レトロカーの愛らしいフォルムをたくさんの方に見て体験してほしいという想いから、昭和の日に合わせて、さまざまなレトロカーを集め展示するイベントを開催します。一緒に昭和の日を盛り上げてくれるレトロカー愛好家の方の応募をお待ちしています。

＜玉川温泉 レトロカー展示イベント＞

日時：2026年4月29日（水） 13時～17時

場所：玉川温泉 駐車場

応募方法：こちらの応募フォームからお申し込みください

https://forms.gle/z6y1PcWNyLC6i2fKA

募集期間：2026年4月24日（金）まで

参加費：無料

※お車の運搬はご自身でお願いします。

※運搬費・交通費は自己負担です。

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/