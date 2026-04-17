「説明会以上、就活未満」の採用イベントに200名超来場　　　　　美容室 Ash、『AshRUSH』で“体験から始まる就活”を創出

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、2026年3月24日（火）Spiral Hall 青山にてAsh単独の美容学生向け大型リクルートイベント「AshRUSH（アッシュラッシュ）」を開催いたしました。

本イベントは、【説明会以上、就活未満｜履歴書なし・スーツなし】をコンセプトに、就職活動が本格化する前段階でサロン現場のリアルに触れる機会として設計されたものです。当日は200名以上が来場（ スタッフ見学約50名含）し、美容学生が“就活前から動く”新たな行動変化を示す機会となりました。

■“体験”を通じて「美容師のリアル」を伝えるステージ

当日は、AshスタイリストによるK-POP、サロンワーク、クリエイティブの3ジャンルのヘアショーを実施。一部では美容学生モデルを起用し、美容学校や学生とのコラボレーションも行いました。実際のサロンワークを再現したステージでは、カットやスタイリングに加え、撮影工程まで公開。SNS発信への関心が高い学生にとっても関心度の高い内容となり、会場内では撮影を行う参加者の姿も多く見られました。来場者は至近距離で技術や表現に触れることで、サロンワークとクリエイション双方の魅力を体感し、“体験を通じて理解する”機会となりました。

■採用のリアルを共有するトークセッション

トークセッションでは、就職フェア主催者やAshオーナーが登壇し、「サロン見学や面接時に見ているポイント」や「成長する人材の特徴」など、採用の現場視点からのリアルな情報を共有しました。従来の説明会では得られない実践的な内容に、来場者が熱心に耳を傾ける様子が見られました。

■“説明会ではない”採用接点が生む変化―今後の展望

イベント終盤には抽選会を実施し、会場全体が一体感に包まれる中で終了。参加した学生からは、「サロンの雰囲気や働く人のリアルが理解できた」「次回も参加したい」といった声が寄せられました。

近年、美容学生の就職活動は早期化が進み、「どのサロンに入るか」だけでなく、「どんな経験ができるか」を重視する傾向が強まっています。一方で、従来の説明会だけでは現場のリアルや働くイメージが伝わりにくいという課題もあります。

今回の「AshRUSH」は、こうした背景を踏まえ、就活前の段階からサロンの空気感や働く人の価値観に触れる“体験型接点”として設計された点が特徴です。加えて、ヘアショーや撮影工程の公開を通じて、美容師という職業の中にある多様なキャリアや表現の選択肢を提示し、来場者に将来への具体的なイメージと期待感を持ってもらう機会ともなりました。

こうした取り組みは、採用人数の確保を主目的とした従来型の採用から、価値観や相性を重視するカルチャーマッチ型採用へのシフトを示すものといえます。

Ashでは、本イベントを単発の取り組みとして終わらせるのではなく、美容学生との新たな接点づくりの一環として継続的に展開していく方針です。

今後は、ヘアショーや撮影体験に加え、エンターテインメント分野との連携を強化し、より多様な美容師のキャリアを提示できる機会の創出を目指します。また、現場で活躍するスタッフのリアルな声の発信を通じて、美容学生一人ひとりが自分らしいキャリアを描ける環境づくりを推進してまいります。

■来場者からのコメント（一部抜粋）

▶ヘアメイクやランウェイなど数多くの貴重な経験ができました！

▶ヘアメイクの裏側や設営を間近で見ることができる貴重な経験になりました。

▶技術も、完成されたモデルさんも本当にかっこよく、たくさん刺激をいただけました！

▶就活に向けて、ためになるものばかりで来てよかったなと思います。

■フォトレポート

■ヘアショー参加スタッフ最年少 コメント

Ash 高幡不動店（2025年4月入社）アシスタント 掛川 ふみ

AshRUSHに参加させていただき、とても貴重な体験となったヘアショーでした。クリエイティブチームの皆さんと考えたステージや衣装やヘアと合わせてたくさん考えたメイクが実現出来るということが本当に素敵なことだと改めて実感出来ました。

何度もメイクを考え直したり、実際にやってみて思うようにいかなかったり、大変な場面や反省点も沢山ありましたが、ステージを作り上げるというのは、数々の積み重ねと努力の結晶なんだと実感し学びました。

今回参加したことで更に今後のクリエイティブやメイクなどへの思いが熱くなり、上を目指していきたいと思いました。

私のようにヘアショーに携わることやメイクに挑戦したい方は沢山いると思います。1年目の内から自分がやりたいと思っていたことやヘアショーに携わり挑戦できることは本当に貴重で、それを実現出来る環境があることに感謝しています。とてもいい経験になりました！

■開催結果サマリー

日時：2026年3月24日（火）開場13:30 / 開始14:00

会場：Spiral Hall 青山 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-23

来場者数：約160名（関係者含め、210名）

内容：

１.Ashスタイリストによる3種（K-POP/サロンワーク/クリエイティブ）のヘアショーステージ

２.就活前に知りたい！就職フェア主催者やAshオーナーによるトークセッション

「サロン見学、面接時に見ているポイント」や「伸びる人の特徴」などを中心としたリアル話

３.大抽選会（総勢80名に当たるチャンス）

【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社スタイルデザイナー

https://www.styledesigner.net/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院

https://prtimes.jp/a/?f=d49680-355-fc40774e4cea0fac0cadd9d13d7f72cb.pdf