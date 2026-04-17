自転車用タイヤ市場：製品別、タイヤサイズ別、自転車タイプ別、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
自転車用タイヤ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.06%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自転車用タイヤ市場調査レポートを発行・販売します。
「自転車用タイヤレポート」ではダイナミックな世界市場において、自転車用タイヤのイノベーション、サプライチェーン、および商業的意思決定を形作る新たな動向と戦略的優先事項に関する簡潔な概要を言及するほか、技術の進歩、消費者の期待、流通の進化が、自転車タイヤの製品戦略、製造慣行、アフターサービスへの取り組みをどのように再定義しているかを分析します。
世界の自転車用タイヤ市場規模は、2025年に61億5,000万米ドルと評価され、2026年の64億5,000万米ドルから2032年には87億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1987965-bicycle-tire-market-by-product-tire-size-bicycle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自転車用タイヤ市場：製品別
第9章 自転車用タイヤ市場タイヤサイズ別
第10章 自転車用タイヤ市場自転車タイプ別
第11章 自転車用タイヤ市場：販売チャネル別
第12章 自転車用タイヤ市場：地域別
第13章 自転車用タイヤ市場：グループ別
第14章 自転車用タイヤ市場：国別
第15章 米国自転車用タイヤ市場
第16章 中国自転車用タイヤ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自転車用タイヤ業界における最近の技術的・商業的変革は何ですか？
製品の優先順位やサプライチェーン戦略を再定義する急速な変革が進行中です。
・消費者の期待や流通の進化は自転車タイヤの製品戦略にどのように影響していますか？
消費者の需要が高まり、軽量で耐久性が高く、メンテナンスの手間が少ないタイヤが求められています。
・2025年の米国関税措置は自転車タイヤ業界にどのような影響を与えていますか？
関税措置により、製造業者や輸入業者はサプライヤーとの契約を見直し、着荷コストモデルを修正する必要があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自転車用タイヤ市場調査レポートを発行・販売します。
「自転車用タイヤレポート」ではダイナミックな世界市場において、自転車用タイヤのイノベーション、サプライチェーン、および商業的意思決定を形作る新たな動向と戦略的優先事項に関する簡潔な概要を言及するほか、技術の進歩、消費者の期待、流通の進化が、自転車タイヤの製品戦略、製造慣行、アフターサービスへの取り組みをどのように再定義しているかを分析します。
世界の自転車用タイヤ市場規模は、2025年に61億5,000万米ドルと評価され、2026年の64億5,000万米ドルから2032年には87億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1987965-bicycle-tire-market-by-product-tire-size-bicycle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自転車用タイヤ市場：製品別
第9章 自転車用タイヤ市場タイヤサイズ別
第10章 自転車用タイヤ市場自転車タイプ別
第11章 自転車用タイヤ市場：販売チャネル別
第12章 自転車用タイヤ市場：地域別
第13章 自転車用タイヤ市場：グループ別
第14章 自転車用タイヤ市場：国別
第15章 米国自転車用タイヤ市場
第16章 中国自転車用タイヤ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自転車用タイヤ業界における最近の技術的・商業的変革は何ですか？
製品の優先順位やサプライチェーン戦略を再定義する急速な変革が進行中です。
・消費者の期待や流通の進化は自転車タイヤの製品戦略にどのように影響していますか？
消費者の需要が高まり、軽量で耐久性が高く、メンテナンスの手間が少ないタイヤが求められています。
・2025年の米国関税措置は自転車タイヤ業界にどのような影響を与えていますか？
関税措置により、製造業者や輸入業者はサプライヤーとの契約を見直し、着荷コストモデルを修正する必要があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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