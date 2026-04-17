アーマチュアコアの世界市場2026年、グローバル市場規模（厚さ0.5mm以下、厚さ0.5mm以上）・分析レポートを発表
2026年4月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アーマチュアコアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アーマチュアコアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のアーマチュアコア市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は939百万ドルとされ、2031年には1233百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.0%であり、安定した成長が見込まれています。
アーマチュアコアは電動機や発電機における重要な構成要素であり、巻線を支持する役割を持つ部品です。通常は積層電磁鋼板で構成され、渦電流損失を低減し、効率的な電磁動作を実現します。
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企業分析では、Polaris Laser Laminations、United States Steel Corporation、Laser Technologies、Tempel、Orchid International Group、Sko-Die、LCS Company、MTD Ltd、Lake Air Metalなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。材料品質、加工精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製造プロセスの改善を通じて市場での優位性を確立しています。また、コスト効率や供給能力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。
特にアジア太平洋地域では電力インフラの拡大や産業成長により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。一方、北米や欧州では高度な技術と安定した需要が市場を支えています。
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製品別では、厚さ0.5ミリメートル以下と0.5ミリメートル以上に分類され、それぞれの用途や性能に応じた需要が分析されています。
用途別では電力インフラ、建設、石油・ガス、その他の分野に分けられ、特に電力関連分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として電力需要の増加や電動機および発電機の需要拡大が挙げられています。また、エネルギー効率向上への要求も市場成長を後押ししています。
一方で、原材料コストの変動や製造コストの上昇が課題として指摘されています。技術革新や高性能材料の開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アーマチュアコアの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、アーマチュアコアのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のアーマチュアコア市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は939百万ドルとされ、2031年には1233百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.0%であり、安定した成長が見込まれています。
アーマチュアコアは電動機や発電機における重要な構成要素であり、巻線を支持する役割を持つ部品です。通常は積層電磁鋼板で構成され、渦電流損失を低減し、効率的な電磁動作を実現します。
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企業分析では、Polaris Laser Laminations、United States Steel Corporation、Laser Technologies、Tempel、Orchid International Group、Sko-Die、LCS Company、MTD Ltd、Lake Air Metalなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。材料品質、加工精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製造プロセスの改善を通じて市場での優位性を確立しています。また、コスト効率や供給能力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。
特にアジア太平洋地域では電力インフラの拡大や産業成長により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。一方、北米や欧州では高度な技術と安定した需要が市場を支えています。
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製品別では、厚さ0.5ミリメートル以下と0.5ミリメートル以上に分類され、それぞれの用途や性能に応じた需要が分析されています。
用途別では電力インフラ、建設、石油・ガス、その他の分野に分けられ、特に電力関連分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として電力需要の増加や電動機および発電機の需要拡大が挙げられています。また、エネルギー効率向上への要求も市場成長を後押ししています。
一方で、原材料コストの変動や製造コストの上昇が課題として指摘されています。技術革新や高性能材料の開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。