ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのGS Nasdaq-100 プレミアム・インカムETF【GPIQ】米国より日本上陸

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社はグループ会社が設定・運用し米国の証券取引所に上場している上場投資信託（ETF）「GS Nasdaq-100 プレミアム・インカムETF（ティッカー：GPIQ）」について、日本の証券会社を通じて投資家のみなさまへご提供を開始しました。

取扱金融機関（2026年4月17日時点）

*投資顧問会社は、本ETFの実質的な純運用報酬率を年率0.29%とするため、少なくとも2026年4月30日まで、投資顧問会社が受領する運用報酬の一部を放棄することに合意しています。なお、投資顧問会社は、当該日より前に本取り決めを終了する場合、受託者会の承認を得る必要があります。最新の報酬・費用の詳細については、本ETFのサマリー・プロスペクタス等(https://am.gs.com/ja-jp/individual/funds/etf/gpiq)でご確認ください。

株式会社SBI証券(https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdtl23&_ActionID=NoActionID&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&OutSide=on&getFlg=on&path=foreign%2Ftrade%2Fspot%2Fus%3Ftype%3Dbuy%26securities%3DGPIQ) 松井証券株式会社(https://www.matsui.co.jp/us-stock/etf/) 楽天証券株式会社(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=GPIQ)

本ETFのポイント

■主にNasdaq-100指数に含まれる株式等に投資するとともに、同指数への投資効果を持つコール・オプションを売却します。

Nasdaq-100指数とは、ナスダックに上場する金融セクターを除く企業のうち、時価総額の大きい100社のパフォーマンスを測定することを目的として設計された指数です。

コール・オプションとは、特定の商品を満期までの間にあらかじめ定められた価格で「買う権利」のことです。オプション売却の詳細は、本ETFの特設ページをご参照ください。

■株式配当とオプション・プレミアムを主な源泉として、毎月安定した分配の実現を目指します。

■米ドル建てETF（上場投資信託証券）です。

コール・オプションの売却においては、オプション・プレミアムを受け取ることと引き換えに、株式市場上昇によるリターンの機会は限定されます。株式市場上昇局面では、本ETFは市場全体を大きく下回るパフォーマンスとなる可能性があります。また、本ETFが受け取るオプション・プレミアムでは、市場下落局面に対して必ずしも十分な下落耐性を提供できるとは限りません。

GS Nasdaq-100 プレミアム・インカムETFは、海外の証券取引所に上場されている商品です。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（当社）の海外グループ会社が設定・運用するETFであり、当社が設定・運用を行うものではありません。購入を希望される場合は、本邦のお取扱い金融商品取引業者へお問い合わせいただき、上場有価証券等書面またはその他の開示資料の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

安定した毎月分配を追求

GPIQは設定来、相対的に安定した毎月分配を行ってきました。(設定日：2023年10月24日)

GPIQの分配金・分配利回りの実績

期間：2023年12月末～2026年2月末、出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント分配利回りは直近の分配金を月末の1口当たり純資産価格で割り、12倍して計算。初回分配は2023年12月でした。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

過去の運用実績

GPIQの設定来のパフォーマンス

期間別騰落率

期間：2023年10月24日（設定日）～2026年2月27日（期間別騰落率は2026年2月27日時点）、出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント1口当たり分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を分配時にETFへ再投資したとみなして算出したもので、ETF運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントについて

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、ゴールドマン・サックス・グループの資産運用部門であり、契約資産残高は約526兆円*。世界の機関投資家、個人投資家や富裕層へ資産運用サービスを提供しています。



時点：2025年12月末現在 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 1米ドル=156.745円にて円換算

*契約資産残高(AUS)には投資一任契約を対象とした運用資産残高(AUM)に加え、助言契約を含むサービス等、報酬が発生するすべての顧客資産も集計対象となります。

詳しくは本ETFの特設ページをご覧ください

▶ 本ETFの特設ページ(https://am.gs.com/ja-jp/individual/products/etf/gpiq?sc_cid=apac~prss~na~etf~etf~lnk~20260417prtimes~indinvstr&ls=press-release&utm_source=&utm_campaign=etf)

▶ 本ETFの直近分配金・パフォーマンス（英語）(https://am.gs.com/public-assets/documents/56d9302a-24d6-11ef-870d-75b79677a344?view=true)

▶ 本ETFのサマリー・プロスペクタス（英語）(https://am.gs.com/public-assets/documents/1e68b762-24e3-11ef-ad18-ad9ac2f09976?view=true)

▶ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のホームページ(http://www.gsam.co.jp/)

費用と投資リスク

＜ETF にかかる手数料・費用について＞

ETFを売買する際には、取扱い金融商品取引業者が定める手数料またはその他の費用をご負担いただく可能性があります。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。当該費用は個別のETF毎によって異なり、運用状況や保有期間等に応じて変動するため、その上限額を示すことはできません。

＜投資にかかるリスクについて＞

ETFは、主に株式や債券などの値動きのある資産に投資を行いますので、基準価額は変動します。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。したがって、投資元本を割り込むことがあります。ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

＜お取引に関する留意点＞

ETFの受益証券は個別に解約することはできず、クリエーションユニットと呼ばれる大口の指定された数量でのみ、純資産価格（以下「NAV」といいます。）により発行・解約されるか、または、証券取引所を通じた市場価格（NAVではない）での売買となります。取引市場での売買においては、NAVに対してプレミアムまたはディスカウントされた価格で取引されます。

証券取引所で売買されるETFは、投資資産の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。

ETFの市場価格は、他の上場証券と同様に「ビッドアスクスプレッド」（投資家がETFを購入する意思のある価格と投資家がETFを売却する意思のある価格の差）が含まれます。ビッドアスクスプレッドは、ETFの取引量および市場の流動性に基づいて時間とともに変化し、ETFの取引量の減少、ETFの原証券のスプレッド、または市場の流動性の結果として増加する可能性があります。ビッドアスクスプレッドは市場の混乱時に著しく増加する可能性があるため、ETFの取引価格が純資産総額（NAV）を下回る可能性があり、また、市場のボラティリティが著しく高まった場合は、その差が大きくなる可能性があります。ETFは他の上場証券と同様に空売りされる可能性があり、その場合、価格が下落し、ボラティリティが高まるリスクがあります。

インデックスに直接投資することはできません。

＜その他の留意事項＞

Nasdaq(R)、Nasdaq-100(R)、Nasdaq-100 Index(R)、NDX(R)は、Nasdaq, Inc.（以下、その関連会社を含め「Nasdaq」と総称します。）の登録商標であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによる使用のために使用許諾を得ています。Nasdaqは、The Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF の適法性または適合性について審査を行っていません。本ETFは、Nasdaqによって発行、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。Nasdaqは、本ETFに関して何ら保証を行わず、一切の責任を負いません。

【本資料に関する留意事項】

本資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の海外のグループ会社が設定・運用を行う外国籍ETFに関して投資情報をお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースです。本資料に掲載している内容は、外国籍ETFの現地の資料（原文の資料）を参考に一部抜粋、編集し、弊社が翻訳して掲載しています。訳文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。本ETFは、海外の証券取引所に上場されている商品です。購入を希望される場合は、本邦の取扱い金融商品取引業者へお問い合わせいただき、上場有価証券等書面またはその他の開示資料の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。本資料は弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。

(C)2026 Goldman Sachs. All rights reserved. < 504835-OTU-2514314>

商号：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第325号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

＜問い合わせ窓口＞

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

戦略マーケティング部

担当 ： 中嶋

TEL ： 03-4587-6364

E-mail：yasuko.nakajima@gs.com