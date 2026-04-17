DeepCool社製、ピラーレスデザインのミニタワー型PCケース「CG380U 3F」、LCD搭載の水冷一体型CPUクーラー「LT360 VISION ARGB」、「SPARTACUS 420」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製のピラーレスデザインのミニタワー型PCケース「CG380U 3F」、LCD搭載の水冷一体型CPUクーラー「LT360 VISION ARGB」、420mmラジエーターの水冷一体型CPUクーラー「SPARTACUS 420」を発表いたします。

「CG380U 3F」は、フロントから左サイドにかけて1枚の曲面強化ガラスパネルを搭載したピラーレスデザインのミニタワー型PCケースです。より美しくシームレスな内部ビューを実現しています。アドレサブルRGBファンを3基標準搭載しているため、すぐにRGBライティングを楽しめます。メッシュ仕様の下部チャンバーを搭載しており、エアフローも優れています。

「LT360 VISION ARGB」は、ポンプキャップに4.5インチの大型LCDパネルを搭載する水冷一体型CPUクーラーです。CPUの温度や使用率などのステータスを表示できるほか、PCのサブディスプレイとしても利用可能で、幅広い用途でご利用いただけます。クローズドホイール設計を組み合わせた「FD12 ARGB V2」ファンが付属し、強力に冷却すると共に鮮やかなRGBライティングも楽しめます。

「SPARTACUS 420」は、ポンプキャップに3.4インチのLCDパネルを搭載する水冷一体型CPUクーラーです。420mmラジエーターと30mm厚の140mmファン×3の組み合わせにより、ハイエンドクラスの冷却性能を発揮します。LCDパネルは解像度480×480に対応しており、CPUの温度や使用率などのステータスを表示できるほか、管理ソフトウェア「DeepCreative」を使用することでお好みの画像やMP4動画も表示可能です。

CG380U 3F

曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザイン

フロントから左サイドにかけて1枚の曲面強化ガラスパネルを搭載したピラーレスデザイン。つなぎ目のないシームレスなパネルにより、美しいパノラマビューを実現しています。

アドレサブルRGBファンを3基標準搭載

サイドに2基のリバース仕様、リアに標準仕様のアドレサブルRGBファンを搭載しています。PCケースのLEDボタン、またはマザーボードのライティング機能で光り方をカスタマイズできます。

メッシュ仕様の下部チャンバー

電源ユニットとドライブベイを納めた下部チャンバーを備えています。下部チャンバーの外装はメッシュ仕様のため、安定したエアフローを得られます。

LT360 VISION ARGB

ポンプヘッドに4.5型ウルトラワイドLCDを搭載

ポンプヘッドには854×480解像度の4.5型IPS LCDを搭載しており、CPUの温度や使用率などのステータスをリアルタイムで表示可能。表示内容は「DeepCreative:コントロールセンター」でカスタマイズできます。「D-Cast」機能により、PCのサブディスプレイとしても利用可能です。

PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用

三相6スロット4極モーターを備えた第6世代ウォーターポンプを搭載。効率よくクーラントを循環させられるほか、PWM制御により冷却パフォーマンスと静音性のバランスを調整できます。

安定性と耐久性が向上した「FD12 ARGB V2」ファン

オープンフレーム構造とクローズドホイール設計を組み合わせた「FD12 ARGB V2」ファンが付属しています。ブレード先端をリング状に一体化したデザインにより、気流を最適化して静圧とエアフローを向上させています。デイジーチェーン接続に対応し、取り付けや配線も簡単に行えます。

SPARTACUS 420

ポンプキャップに3.4インチのLCDパネルを搭載

マグネット式のポンプキャップには3.4インチのIPS LCDパネルを搭載しており、解像度480×480に対応。CPUの温度や使用率などのステータスを表示できるほか、「DeepCreative:コントロールセンター」を使用することでお好みの画像やMP4動画も表示可能です。

ファンやポンプを一括コントロール可能なハブ「Linker」

ファンとポンプを接続し、まとめてマザーボードにつなげられるハブ「Linker」を装備。ケースファンを追加で接続でき、管理ソフトウェア「DeepCreative」で回転数やライティングを一括コントロール可能です。

PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用

三相6スロット4極モーターを備えた第6世代ウォーターポンプを搭載。効率よくクーラントを循環させられるほか、PWM制御により冷却パフォーマンスと静音性のバランスを調整できます。

製品概要

メーカー：DeepCool

製品名：CG380U 3F

型番：R-CG380U-BKAGM3-G

JANコード：4537694376709

アスクコード：CS9714

予想市場価格：12,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/minitower-pccase/cg380u-3f.html

製品名：LT360 VISION ARGB

型番：R-LT360VISION-BKAMMC-G-1

JANコード：4537694379960

アスクコード：FN2768

予想市場価格：27,680円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/lt-vision-argb.html

製品名：SPARTACUS 420

型番：R-SPT420-BKDSMP-G-1

JANコード：4537694374897

アスクコード：FN2695

予想市場価格：39,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/cpu-cooler/spartacus.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

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