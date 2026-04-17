【期間限定】京都で「クエ」と「五島牛」を堪能！海鮮酒場『あんじ』が「五島列島フェア」を4月20日よりGW開催。3日前までの予約で特別価格に。

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京都の旬を届ける「漁港直送海鮮酒場あんじ 麩屋町綾小路店＆烏丸六角店（運営：有限会社あんじ）」は、2026年4月20日（月）から5月20日（水）までの1ヶ月間、ゴールデンウィーク期間の目玉企画として、長崎県・五島列島の至宝を味わい尽くす「五島列島フェア」を開催いたします。

“海の宝石”と称される幻の高級魚「クエ」や、潮風の恵みを受けた「五島牛」など、現地直送の希少食材を職人の技で仕上げた特別コース3種を、5,000円（税込）という驚きのコストパフォーマンスでご提供いたします。

遠出が難しい今年の連休、京都の真ん中で「五島への食の旅」をご体験ください。

■ 2026年ゴールデンウィーク、京都で味わう「五島の奇跡」

本フェアは、五島列島の豊かな自然が育んだ「本物の素材」と、京都で磨かれた「あんじの出汁・職人技」が正面衝突する、最強のコラボレーション企画です。特設される3つのコースはすべて、通常価格7,000円のところ、フェア限定価格の**5,000円（税込）**という驚きのコストパフォーマンスで提供いたします。

■ フェア限定・3つの特別コース（すべて税込5,000円）

※3日前までの事前予約限定・お料理のみの価格です。

1. 【幻の逸品】特選クエちり鍋コース 丁寧にとった自慢の出汁が、クエの濃厚な脂と重なり、格別な深みを生み出します。最後の一滴まで飲み干したくなる、まさに至高の鍋です。

2. 【極上のとろける悦び】五島牛しゃぶしゃぶコース 肉質のキメが細かく、芳醇な香りが特徴の五島牛。さっと出汁にくぐらせ、肉本来の甘みが口いっぱいに広がる瞬間は、連休の贅沢にふさわしい悦びです。

3. 【メインを選んで五島を凝縮】五島列島満喫コース 「クエちり鍋」と「五島牛しゃぶしゃぶ」から選べるメインに加え、五島美豚や九条ネギの西京焼きなど、島の味覚を全方位で堪能できるフルコースです。

■ 五島列島だけじゃない！「あんじ」自慢の基本メニューも充実

フェアコース以外にも、全国の漁港から毎日届く鮮魚や、京都の四季を感じる一品料理を豊富に取り揃えております。

本日のお造り盛り合わせ： その日の朝に獲れた漁港直送の鮮魚を、一番美味しい切り方で。

名物！鯛のあら炊き： 20年以上愛されるあんじの名物。こってりなのにぺろりと食べれるその秘密は隠し味の梅酒にあり！？

魚唐（ととから）：あんじの唐揚げはヘルシーな「マグロ」。自家製のたれに漬け込んでからりと揚げる。こちらも大人気。

牡蠣のカンカン焼き：牡蠣好きリピート必須。現地気分で牡蠣を目の前でダイナミックに蒸し焼きにします。

京野菜の酒肴： 地元の京野菜を活かした、お酒の進むおつまみも多数ご用意しております。

【開催概要】

本日のお造り盛り合わせ名物！鯛のあら炊き魚唐（ととから）牡蠣のカンカン焼き京野菜の酒肴炭の上で焼きたての貝を食べるのも◎

フェア期間： 2026年4月20日（月）～5月20日（水）※GW期間中も開催

コース料金： お一人様 5,000円（税込）お料理のみ

コース特典： コース利用のお客様限定で、お得な飲み放題プラン（90分2,000円／120分2,500円）を追加可能。

予約条件： 3日前までの事前予約が必要です。

【店舗情報】

店名： 漁港直送海鮮酒場あんじ 麩屋町綾小路店

所在地： 京都府京都市下京区麩屋町綾小路下ル八文字町334

アクセス： 阪急「京都河原町駅」・地下鉄「四条駅」より徒歩圏内

電話予約： 075-344-5665

Instagram： @ANJIFUYACHOU

麩屋町通と綾小路通の北東角にあります。漁師小屋のような店内2階は掘りごたつ最大60名の宴会可能

店名： 漁港直送海鮮酒場あんじ 烏丸六角店

所在地： 京都府京都市中京区六角通烏丸東入ル堂之前町231星の子六角ビル２F

アクセス： 地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩圏内

電話予約： 075-231-5375

Instagram： @ANJIROKKAKU

六角堂の斜め向かい、2階に上がったところにあります。調理風景の見えるカウンターも人気

五島市長からのコメント

長崎県五島市／出口 太 市長[長崎県五島市／出口 太 市長からのコメント]

「このたび、あんじ 麩屋町綾小路店さま及び、烏丸六角店さまにおいて、五島の食材を用いたフェアを開催していただき、心より感謝申し上げます。本フェアでは、五島の海と大地が育てた自慢の食材である「クエ」や「五島牛」、「五島美豚」などをこうして多くの皆さまにお届けできることを大変嬉しく思います。ぜひこの機会にご堪能ください。皆さまに五島の魅力を感じていただけることを心より願っております。」

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