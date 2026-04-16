いま日本で大注目！″韓国発″お金・英単語の子ども向け学習マンガ3冊発売

株式会社 宝島社

「韓国発」人気は、さまざまなところで見られますが、いま日本の児童書コーナーで注目を集めているのが「韓国発の学習マンガ」です。このたび、宝島社から「お金」「英単語」がテーマの学習マンガを２種・３冊発売します。

2026年4月16日（木）発売の『ZOOっと役立つ劇場 お金のヒミツ』は、韓国でも図書館推薦図書に選定され、話題となっている児童書です。かわいい動物のキャラクターたちと一緒に、お金の知識やしくみ、おこづかいの上手な使い方などをクイズや4コママンガを通して楽しく学べます。

5月には「英単語がスイスイ頭に入る！えいたんごっち」シリーズとして、1日（金）に「ひみつの裏ワザ大発見！編」、25日（月）に「テストの点数爆アゲ！編」を発売します。本シリーズは2019年8月にYouTubeチャンネル登録者数100万人を突破した、韓国で「勉強の神」として知られる教育者・カン・ソンテ氏が提案する学習法をもとにした英単語学習マンガです。英単語の語源に着目し、効率よく英単語を覚えられる方法を紹介しています。

■大人になってからもずっと役立つ「お金」の知識やしくみを、クイズとマンガで楽しく学べる！

小学生からでも知っておきたい大切なお金の話を、言葉あてクイズと4コママンガでやさしく楽しく解説。ユニークでかわいい動物たちが大活躍します。基本的な経済の知識から、株、年金まで、現代を生きるうえで欠かせない話ばかりです。

（目次）1章：経済ってなに？ 2章：ぼくにもおこづかい！ 3章：お金はどこに保管する？

4章：おこづかいでなにする？ 5章：お金が変わる！

▼個性豊かな14匹の動物たち

▼お金に関するキーワードをクイズとマンガで紹介。身近な話を例にした解説で学習を深める

『ZOOっと役立つ劇場 お金のヒミツ』

https://tkj.jp/book/?cd=TD077189

発売日：2026年4月16日／定価：1650円（税込）

文：イ・サンジン／イラスト・漫画：ハン・ギュウォン（フィルウム）／訳：チームレインボー

■遊び感覚で英語を学習♪ 英単語を覚えるコツは「語源を知る」ことにあり！

韓国の教育者カン・ソンテ氏による英単語学習マンガを、5月に2冊発売します。「語源」に着目し、単語の成り立ちを理解することで複数の単語をまとめて覚えられ、さらに忘れにくい、効率的な学習法を紹介。間違い探しや探し絵なども収録しており、楽しみながら学習することができます。

語源学習法のメリット

・ひとつの語源でいくつもの英単語が覚えられる

・英単語の暗記時間を短縮できる

・一度覚えた英単語を長く覚えていられる

・語源と関連のある西洋の歴史と文化も学べる

・初めて見た英単語の意味も語源から予測できる

・好奇心を持って理解し、勉強する習慣ができる

著者：カン・ソンテ

韓国の受験生の間で有名なソーシャル・ベンチャー「コンシン（勉強の神）ドットコム」の設立者。YouTubeチャンネルは2019年に登録者数が100万人を超え、動画の総再生回数は3.5億回を突破した勉強法のプロ。

▼英語が苦手な小学生3人組が、語源を手がかりにした英単語学習法を学んでいく！

『英単語がスイスイ頭に入る！ えいたんごっち ひみつの裏ワザ大発見！ 編』

https://tkj.jp/book/?cd=TD076762

発売日：2026年5月1日／定価：1540円（税込）

著者：カン・ソンテ／文：オム・ジヒ／絵：カン・シニョン／訳：イ・ソラ

5月25日には『英単語がスイスイ頭に入る！えいたんごっち テストの点数爆アゲ！編』を発売予定！

※表紙デザインは変更になる可能性がございます