大創産業、ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」をファンの声を反映し、より使いやすくリニューアル

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」のファンの皆さまの交流の場である公式ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」を、2026年4月16日（木）正午に、より使いやすくリニューアルしました。

「DAISOの輪」は、商品やくらしのアイデア、日々の発見を気軽にシェアしながら、ファンの皆さま同士がつながるコミュニティサイトです。2023年12月の開設以来、多くのファンの皆さまにご参加・ご投稿いただき、ファン同士の交流やブランドとのつながりを深める場として成長してまいりました。今回のリニューアルでは、ファンの皆さまの声をもとに、より直感的で使いやすいコミュニティへと刷新しました。初めての方にも分かりやすい導線設計や、コンテンツの整理・UI改善を行ったことで、よりスムーズに楽しんでいただける環境へと進化しています。

「DAISOの輪」という名称は、繋がりが一つの輪となって広がっていく様に、大創産業が目指すファンの皆さまとの共創のかたちを表現しています。本コミュニティを通じて、ファンの皆さま同士、またファンの皆さまと大創産業が活発に意見をシェアできる場として育て、皆さまの貴重なご意見に耳を傾け、より満足度の高いブランドへの進化を目指してまいります。

■ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」概要

楽しい、欲しい、新しい！に溢れた大創産業ブランドファンみんなで創るコミュニティ。「DAISO」「Standard Products」「THREEPPY」のファンの皆さまがブランドや商品に関する情報交換や交流を図っていただくサイト。

・ リニューアル日：2026年4月16日（木）12:00

・ 登録方法：

利用規約のご確認をいただいた上で、サイトURLよりご登録ください。

利用規約 https://daiso-community.daisojapan.com/terms

登録URL https://daiso-community.daisojapan.com/

■リニューアルの主なポイント

１．購入品レビュー機能の整理

新商品発見を紹介する「店舗パトロール」投稿と、購入商品の使用感を共有する「購入品レビュー」を分離し、投稿を探しやすく快適に情報をご覧いただけるように整理しました。

２．使い方ガイドのアップデート

初めてご利用いただく方にも分かりやすいよう、ガイド表示を見直しました。各機能の使い方や次のアクションが直感的に理解できる設計です。

３．アンカーリンクの導入

TOPページ上部に各メニューを配置し、ワンタップで目的のコンテンツへ移動できるよう改善しました。日々の閲覧や操作をよりスムーズに行っていただけます。

４．ランクに応じたメニューの表示強化

コミュニティ内のランクに応じた限定コンテンツの導線を分かりやすく整理しました。ランクに応じたコンテンツへアクセスしやすくなり、コミュニティの楽しみ方が広がります。

今後は、ユーザーそれぞれの利用状況に寄り添った機能改善を進めるとともに、商品企画への参加や開発の裏側を紹介するコンテンツなど、ファンの皆さまにさらにお楽しみいただける取り組みを展開してまいります。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」 https://daiso-community.daisojapan.com/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact