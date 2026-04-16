【九州初上陸】大人気テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズが揃うオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」福岡PARCOにて開催決定！
福岡PARCO(福岡県福岡市中央区天神)は、2026年で放送34年を迎えるNHKの人気テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズショップ「忍術学園 忍たま購買部」を本館5F PARCO FACTORYにて期間限定開催いたします。東京・大阪で開催し大好評を博した本企画が、さらにパワーアップして福岡に登場！
「忍術学園 忍たま購買部」オリジナル商品を多数取り揃えるほか、忍術学園をイメージした内装やフォトスポットも展開いたします。「忍術学園 忍たま購買部」にて、忍たまたちの日常の一コマをお楽しみください。
■開催概要
●タイトル : 忍術学園 忍たま購買部
●会期 ： 2026年5月16日(土)～5月31日(日) 10:00～20:30 ※最終日は18:00閉場
●会場 ： 福岡PARCO 本館 5F PARCO FACTORY
●入場料： 無料
※混雑時は入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。下記イベントページをご参照ください。
●イベントページ：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1906
●福岡PARCO公式HP：https://fukuoka.parco.jp/
※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくはHPをご確認ください。
※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。
■オリジナル商品
●千社札ミニタオル各種 935円
一年生＋学園関係者
五年生
六年生
●ふわこっと各種 2,200円
六年生
五年生
●お座りぬいぐるみ(全30種) 2,640円
※掲載している商品は一部です。
※画像はイメージです。
※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。
※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。
●忍者のたまごチョコ 864円
※掲載している商品は一部です。
※画像はイメージです。
※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。
■ご購入特典
●オリジナルA5ノート
1会計 5,000円(税込)以上でプレゼント！
※おひとり様1冊までのお渡しになります。
※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
●福岡会場限定ステッカー(6種)
1会計 2,500円(税込)ごとにプレゼント！
※おひとり様最大6枚までのお渡しになります。
※デザインはお選びいただけません。
※6枚お渡しの際には6種コンプリートにてお渡しいたします。
※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。