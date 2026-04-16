【九州初上陸】大人気テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズが揃うオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」福岡PARCOにて開催決定！

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株式会社パルコ


福岡PARCO(福岡県福岡市中央区天神)は、2026年で放送34年を迎えるNHKの人気テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズショップ「忍術学園 忍たま購買部」を本館5F PARCO FACTORYにて期間限定開催いたします。東京・大阪で開催し大好評を博した本企画が、さらにパワーアップして福岡に登場！


「忍術学園 忍たま購買部」オリジナル商品を多数取り揃えるほか、忍術学園をイメージした内装やフォトスポットも展開いたします。「忍術学園 忍たま購買部」にて、忍たまたちの日常の一コマをお楽しみください。


■開催概要


●タイトル : 忍術学園 忍たま購買部


●会期 ： 2026年5月16日(土)～5月31日(日) 10:00～20:30 ※最終日は18:00閉場


●会場 ： 福岡PARCO 本館 5F PARCO FACTORY


●入場料： 無料


※混雑時は入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。下記イベントページをご参照ください。


●イベントページ：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1906


●福岡PARCO公式HP：https://fukuoka.parco.jp/


※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくはHPをご確認ください。


※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。




■オリジナル商品


●千社札ミニタオル各種　935円



一年生＋学園関係者

五年生

六年生

●ふわこっと各種　2,200円



六年生

五年生


●お座りぬいぐるみ(全30種)　2,640円




※掲載している商品は一部です。


※画像はイメージです。


※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。


※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。


※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。



●忍者のたまごチョコ　864円





※掲載している商品は一部です。


※画像はイメージです。


※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。
※価格はすべて税込価格です。※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。


※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。



■ご購入特典



●オリジナルA5ノート

1会計 5,000円(税込)以上でプレゼント！


※おひとり様1冊までのお渡しになります。


※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。






●福岡会場限定ステッカー(6種)

1会計　2,500円(税込)ごとにプレゼント！



※おひとり様最大6枚までのお渡しになります。


※デザインはお選びいただけません。


※6枚お渡しの際には6種コンプリートにてお渡しいたします。


※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。