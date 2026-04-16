自動車用変位センサー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月15に「自動車用変位センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用変位センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用変位センサー市場の概要
自動車用変位センサー 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用変位センサー 市場規模は 2035 年に約 126 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用変位センサー 市場規模は約 69 億米ドルとなっています。自動車用変位センサー に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsによる自動車用変位センサー市場の調査分析によると、世界的な車両の電動化への移行に伴い、同市場は大幅な拡大が見込まれています。
電気自動車（EV）やハイブリッド車の販売増加が、高度な自動車用変位センサーに対する需要を押し上げています。例えば、米国におけるハイブリッド車の販売台数は2025年第2四半期に増加し、新規登録台数は前年同期比で16.3%の伸びを記録しました。EVにおいては、モーターの位置検知、バッテリー管理システム、回生ブレーキシステム、および熱管理の各分野において、変位センサーが必要とされています。
自動車用変位センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-displacement-sensor-market/590642201
自動車用変位センサーに関する市場調査によると、世界的な自動車生産の拡大、車両安全システムの急速な導入、および厳格化する排出ガス規制を背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかしながら、信号劣化や経年によるセンサーのドリフト、極めて過酷な環境下におけるキャリブレーション（校正）の必要性、さらにはサプライチェーン上の制約といった課題の顕在化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347159/images/bodyimage1】
自動車用変位センサー市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用変位センサー 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用変位センサー の市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、車種別、販売チャネル別と地域に分割されています。
自動車用変位センサー市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642201
自動車用変位センサー市場のセンサータイプ別に基づいて、直線変位センサー、回転変位センサー、光変位センサ、その他に分割されています。このうち、直線変位センサーのセグメントは、ADAS（先進運転支援システム）やECU（電子制御ユニット）の搭載拡大に加え、自動車の電動化および自動化への着実な移行を背景に、予測期間を通じて44%の市場シェアを占めると見込まれています。
自動車用変位センサー市場の概要
自動車用変位センサー 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用変位センサー 市場規模は 2035 年に約 126 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用変位センサー 市場規模は約 69 億米ドルとなっています。自動車用変位センサー に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsによる自動車用変位センサー市場の調査分析によると、世界的な車両の電動化への移行に伴い、同市場は大幅な拡大が見込まれています。
電気自動車（EV）やハイブリッド車の販売増加が、高度な自動車用変位センサーに対する需要を押し上げています。例えば、米国におけるハイブリッド車の販売台数は2025年第2四半期に増加し、新規登録台数は前年同期比で16.3%の伸びを記録しました。EVにおいては、モーターの位置検知、バッテリー管理システム、回生ブレーキシステム、および熱管理の各分野において、変位センサーが必要とされています。
自動車用変位センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-displacement-sensor-market/590642201
自動車用変位センサーに関する市場調査によると、世界的な自動車生産の拡大、車両安全システムの急速な導入、および厳格化する排出ガス規制を背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかしながら、信号劣化や経年によるセンサーのドリフト、極めて過酷な環境下におけるキャリブレーション（校正）の必要性、さらにはサプライチェーン上の制約といった課題の顕在化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347159/images/bodyimage1】
自動車用変位センサー市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用変位センサー 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用変位センサー の市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、車種別、販売チャネル別と地域に分割されています。
自動車用変位センサー市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642201
自動車用変位センサー市場のセンサータイプ別に基づいて、直線変位センサー、回転変位センサー、光変位センサ、その他に分割されています。このうち、直線変位センサーのセグメントは、ADAS（先進運転支援システム）やECU（電子制御ユニット）の搭載拡大に加え、自動車の電動化および自動化への着実な移行を背景に、予測期間を通じて44%の市場シェアを占めると見込まれています。